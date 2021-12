Fascetti: “Italiano? Fiorentina club stimolante. Se esci vivo da Firenze puoi andare dove vuoi”

Eugenio Fascetti, ex allenatore di calcio, è intervenuto ai microfoni del TgR Rai Toscana per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Ero curioso di vedere Italiano all’opera in un club stimolante e difficile come la Fiorentina. Se esci vivo da Firenze puoi andare dove vuoi. È un allenatore che innanzitutto ha vinto, a Trapani e a Spezia. Quest’anno le cose vanno bene e potevano andare ancora meglio: è stato un buon acquisto per la Fiorentina. Il caso Vlahovic? Ora o a giugno non lo so, ma la Fiorentina non potrà tenerlo. Peccato perché l’ha allevato e poi lo vede scappare via. Bisognerebbe intervenire perché sennò i settori giovanili a che servono?”.

