Notizie Joao Pedro Fiorentina

Da Lecce rivelano: "Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni più Joao Pedro per Hjulmand, no di Corvino"
23 luglio 2023 17:48
Nazione: "A Joao Pedro piacerebbe la Fiorentina, idea in prestito. Da valutare le condizioni fisiche"
23 gennaio 2023 08:51
Dalla Turchia, Fiorentina proverà a prendere in prestito Joao Pedro: non convince condizione fisica
22 gennaio 2023 19:48
Tuttosport svela: "Torna di moda Joao Pedro per rinforzare l’attacco della Fiorentina"
18 gennaio 2023 09:46
Di Marzio è sicuro: "Il Monza è fortemente interessato a Joao Pedro". Fiorentina si tira fuori?
15 giugno 2022 00:27
Ds Cagliari libera Joao Pedro: "Non può giocare in Serie B. Sceglierà la sua strada". Affondo Fiorentina?
06 giugno 2022 18:30
Dodò, Gollini, Tameze e Joao Pedro, ecco la Fiorentina di Italiano disegnata dalla Gazzetta
06 giugno 2022 13:11
Bucchioni: "Belotti non arriverà alla Fiorentina perchè inadatto al gioco di Italiano e per l'alto ingaggio"
05 giugno 2022 13:14
Nazione, Fiorentina su Joao Pedro ma la concorrenza è agguerrita. Il Cagliari chiede 15 milioni
31 maggio 2022 09:58
Da Cagliari, Fiorentina su Joao Pedro. Il brasiliano chiede un contratto triennale da 1.5 milioni
30 maggio 2022 17:35
Retroscena Nazione, due mesi fa c'è stato un contatto diretto tra Joao Pedro e la Fiorentina
28 maggio 2022 16:23
Graziani: "Fiorentina, sbrigati con la punta: Belotti il top, Pinamonti il vero colpo, jolly Joao Pedro"
25 maggio 2022 21:38
Corriere Fiorentino, Joao Pedro si propone alla Fiorentina ed il contratto in scadenza è un alleato
07 aprile 2022 10:26
Nazione, torna di moda Joao Pedro per la Fiorentina: il contratto con il Cagliari scade nel 2023
07 aprile 2022 09:25
Radio Bruno, l'agente di Joao Pedro è a Firenze. Incontro con Pradè al centro sportivo Astori
06 aprile 2022 13:22
I tifosi del Milan vogliono Joao Pedro fuori dalla Nazionale: "Omertà sul razzismo verso Maignan"
24 marzo 2022 11:49
Nazione, Amrabat al Cagliari può essere la carta per portare Joao Pedro alla Fiorentina
31 dicembre 2021 10:15
CorSport, Joao Pedro in pole come vice-Vlahovic: Italiano ha deciso, Fiorentina in pressing
30 dicembre 2021 09:41
La Fiorentina ha deciso di rinunciare a Joao Pedro perchè 15 milioni per il vice Vlahovic sono troppi
29 dicembre 2021 17:54
CorSport, idea Simy a gennaio come vice Vlahovic: la Fiorentina punta al prestito
29 dicembre 2021 09:56
Attaccante in arrivo alla Fiorentina? Deve sapere che giocherà solo quando Vlahovic sarà fuori
28 dicembre 2021 16:57
CorSport, Agustin Martinez, l'accordo può arrivare a 13 milioni. Borja Mayoral pista difficile
27 dicembre 2021 09:13
CorSport, Joao Pedro il sostituto di Vlahovic? Per la Fiorentina può essere la soluzione
21 dicembre 2021 10:01
Scontro tra Joao Pedro e i tifosi del Cagliari: "Chi mi ha detto che sono un pezzo di mer**?"
20 dicembre 2021 18:14
Niente da fare per la Fiorentina, il Cagliari considera Joao Pedro intoccabile, a gennaio resta
20 dicembre 2021 17:59
Gazzetta, Joao Pedro-Italia si farà: verrà convocato per lo stage di gennaio da mister Mancini
16 dicembre 2021 17:56
Acquafresca: "Joao Pedro deve andare in una grande squadra, non di certo alla Fiorentina"
12 dicembre 2021 18:13
Ceccarini: "Ogni giorno è buono per chiudere Ikonè. Joao Pedro in viola è possibile a giugno"
10 dicembre 2021 18:01
Nazione, Joao Pedro resta una pista calda. Martinez come vice Vlahovic. Mayoral in prestito
10 dicembre 2021 09:26
TMW, la Fiorentina ha chiesto Joao Pedro al Cagliari per gennaio, contatto tra le società
07 dicembre 2021 16:44
CorSport, la Fiorentina ha messo nel mirino Joao Pedro ma occhio al Torino. L'altro nome è...
11 agosto 2020 10:36
Sportmediaset, per Joao Pedro la Fiorentina ha offerto 12 milioni. No del Cagliari, ne vuole 17
10 luglio 2020 00:02
Nazione, la Fiorentina vicinissima a Nainggolan, il belga apre platealmente. Chiesto anche Joao Pedro
09 luglio 2020 12:44
Formazione Cagliari, giocano Simeone e Joao Pedro. Out Pisacane. Gli undici rossoblù
08 luglio 2020 19:06
Nazione, la Fiorentina ha messo gli occhi su Joao Pedro: il Cagliari chiede 17 milioni
29 giugno 2020 08:09
Joao Pedro: "Non è un problema abitare nella vecchia casa di Astori, è bello ricordarlo"
10 gennaio 2020 15:25
Joao Pedro: " Alla Fiorentina ho fatto gol importanti. È bello essere così alti in classifica"
08 novembre 2019 07:45
J. Pedro: “In settimana avevamo previsto il mio gol. Dobbiamo crescere. Il mio idolo?”
15 marzo 2019 23:59
Joao Pedro quanti intrecci e retroscena con la Fiorentina. In Sardegna ci sperano...
19 ottobre 2018 13:54
Il Bologna cade a Cagliari per 2-0. Inzaghi sempre più sulla graticola...
06 ottobre 2018 16:36
Sospensione per doping finita per Joao Pedro, in attesa del processo può giocare contro la Fiorentina
09 maggio 2018 11:41
Caos a Cagliari, Joao Pedro positivo all'antidoping. Era stato vicino anche alla Fiorentina
09 marzo 2018 11:31
La Nazione: affari col Cagliari non solo in uscita. Sul piatto Maxi Olivera, Sanchez e Joao Pedro...
18 dicembre 2017 09:31
Sportitalia, idea Joao Pedro del Cagliari per la Fiorentina, costa 10 milioni
13 giugno 2017 00:12
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