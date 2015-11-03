Labaro Viola

Notizie Joao Pedro Fiorentina

Da Lecce rivelano: "Il Fenerbahçe ha offerto 10 milioni più Joao Pedro per Hjulmand, no di Corvino"

23 luglio 2023 17:48

Nazione: "A Joao Pedro piacerebbe la Fiorentina, idea in prestito. Da valutare le condizioni fisiche"

23 gennaio 2023 08:51

Dalla Turchia, Fiorentina proverà a prendere in prestito Joao Pedro: non convince condizione fisica

22 gennaio 2023 19:48

Tuttosport svela: "Torna di moda Joao Pedro per rinforzare l’attacco della Fiorentina"

18 gennaio 2023 09:46

Di Marzio è sicuro: "Il Monza è fortemente interessato a Joao Pedro". Fiorentina si tira fuori?

15 giugno 2022 00:27

Ds Cagliari libera Joao Pedro: "Non può giocare in Serie B. Sceglierà la sua strada". Affondo Fiorentina?

06 giugno 2022 18:30

Dodò, Gollini, Tameze e Joao Pedro, ecco la Fiorentina di Italiano disegnata dalla Gazzetta

06 giugno 2022 13:11

Bucchioni: "Belotti non arriverà alla Fiorentina perchè inadatto al gioco di Italiano e per l'alto ingaggio"

05 giugno 2022 13:14

Nazione, Fiorentina su Joao Pedro ma la concorrenza è agguerrita. Il Cagliari chiede 15 milioni

31 maggio 2022 09:58

Da Cagliari, Fiorentina su Joao Pedro. Il brasiliano chiede un contratto triennale da 1.5 milioni

30 maggio 2022 17:35

Retroscena Nazione, due mesi fa c'è stato un contatto diretto tra Joao Pedro e la Fiorentina

28 maggio 2022 16:23

Graziani: "Fiorentina, sbrigati con la punta: Belotti il top, Pinamonti il vero colpo, jolly Joao Pedro"

25 maggio 2022 21:38

Corriere Fiorentino, Joao Pedro si propone alla Fiorentina ed il contratto in scadenza è un alleato

07 aprile 2022 10:26

Nazione, torna di moda Joao Pedro per la Fiorentina: il contratto con il Cagliari scade nel 2023

07 aprile 2022 09:25

Radio Bruno, l'agente di Joao Pedro è a Firenze. Incontro con Pradè al centro sportivo Astori

06 aprile 2022 13:22

I tifosi del Milan vogliono Joao Pedro fuori dalla Nazionale: "Omertà sul razzismo verso Maignan"

24 marzo 2022 11:49

Nazione, Amrabat al Cagliari può essere la carta per portare Joao Pedro alla Fiorentina

31 dicembre 2021 10:15

CorSport, Joao Pedro in pole come vice-Vlahovic: Italiano ha deciso, Fiorentina in pressing

30 dicembre 2021 09:41

La Fiorentina ha deciso di rinunciare a Joao Pedro perchè 15 milioni per il vice Vlahovic sono troppi

29 dicembre 2021 17:54

CorSport, idea Simy a gennaio come vice Vlahovic: la Fiorentina punta al prestito

29 dicembre 2021 09:56

Attaccante in arrivo alla Fiorentina? Deve sapere che giocherà solo quando Vlahovic sarà fuori

28 dicembre 2021 16:57

CorSport, Agustin Martinez, l'accordo può arrivare a 13 milioni. Borja Mayoral pista difficile

27 dicembre 2021 09:13

CorSport, Joao Pedro il sostituto di Vlahovic? Per la Fiorentina può essere la soluzione

21 dicembre 2021 10:01

Scontro tra Joao Pedro e i tifosi del Cagliari: "Chi mi ha detto che sono un pezzo di mer**?"

20 dicembre 2021 18:14

Niente da fare per la Fiorentina, il Cagliari considera Joao Pedro intoccabile, a gennaio resta

20 dicembre 2021 17:59

Gazzetta, Joao Pedro-Italia si farà: verrà convocato per lo stage di gennaio da mister Mancini

16 dicembre 2021 17:56

Acquafresca: "Joao Pedro deve andare in una grande squadra, non di certo alla Fiorentina"

12 dicembre 2021 18:13

Ceccarini: "Ogni giorno è buono per chiudere Ikonè. Joao Pedro in viola è possibile a giugno"

10 dicembre 2021 18:01

Nazione, Joao Pedro resta una pista calda. Martinez come vice Vlahovic. Mayoral in prestito

10 dicembre 2021 09:26

TMW, la Fiorentina ha chiesto Joao Pedro al Cagliari per gennaio, contatto tra le società

07 dicembre 2021 16:44

CorSport, la Fiorentina ha messo nel mirino Joao Pedro ma occhio al Torino. L'altro nome è...

11 agosto 2020 10:36

Sportmediaset, per Joao Pedro la Fiorentina ha offerto 12 milioni. No del Cagliari, ne vuole 17

10 luglio 2020 00:02

Nazione, la Fiorentina vicinissima a Nainggolan, il belga apre platealmente. Chiesto anche Joao Pedro

09 luglio 2020 12:44

Formazione Cagliari, giocano Simeone e Joao Pedro. Out Pisacane. Gli undici rossoblù

08 luglio 2020 19:06

Nazione, la Fiorentina ha messo gli occhi su Joao Pedro: il Cagliari chiede 17 milioni

29 giugno 2020 08:09

Joao Pedro: "Non è un problema abitare nella vecchia casa di Astori, è bello ricordarlo"

10 gennaio 2020 15:25

Joao Pedro: " Alla Fiorentina ho fatto gol importanti. È bello essere così alti in classifica"

08 novembre 2019 07:45

J. Pedro: “In settimana avevamo previsto il mio gol. Dobbiamo crescere. Il mio idolo?”

15 marzo 2019 23:59

Joao Pedro quanti intrecci e retroscena con la Fiorentina. In Sardegna ci sperano...

19 ottobre 2018 13:54

Il Bologna cade a Cagliari per 2-0. Inzaghi sempre più sulla graticola...

06 ottobre 2018 16:36

Sospensione per doping finita per Joao Pedro, in attesa del processo può giocare contro la Fiorentina

09 maggio 2018 11:41

Caos a Cagliari, Joao Pedro positivo all'antidoping. Era stato vicino anche alla Fiorentina

09 marzo 2018 11:31

La Nazione: affari col Cagliari non solo in uscita. Sul piatto Maxi Olivera, Sanchez e Joao Pedro...

18 dicembre 2017 09:31

Sportitalia, idea Joao Pedro del Cagliari per la Fiorentina, costa 10 milioni

13 giugno 2017 00:12

Archivio

Esplora l'archivio di Joao Pedro

Sett. 29 Sett. 4 Sett. 3
Sett. 24 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 14 Sett. 12
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49
Sett. 33 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 2
Sett. 45 Sett. 11
Sett. 42 Sett. 40 Sett. 19 Sett. 10
Sett. 51 Sett. 24