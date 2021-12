Nazione, Amrabat al Cagliari può essere la carta per portare Joao Pedro alla Fiorentina

La Fiorentina vorrebbe mettere in rosa Joao Pedro, per questo motivo Sofyan Amrabat potrebbe approdare al Cagliari. Non sarà una partita semplice ma la pedina Amrabat potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Il Cagliari non lascerà partire il suo attaccante per meno di 15 milioni. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, I NO-VAX NEL CALCIO SONO IL 2% SECONDO LA FIGC: DAL 10 GENNAIO È OBBLIGATORIO IL VACCINO