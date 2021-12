I no-vax nel calcio sono il 2% secondo la FIGC: dal 10 gennaio è obbligatorio il vaccino

I no-vax sono un problema non solo dello sport, ma soprattutto per la società. La FIGC stima che possano essere intorno al 2% dei tesserati, che dal 10 gennaio 2022 saranno costretti, per continuare ad accedere agli spogliatoi, a munirsi della cosiddetta certificazione verde rafforzata (quella rilasciata in seguito alla vaccinazione). Lo scrive il Corriere dello Sport.

