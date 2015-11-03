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Notizie Covid Fiorentina

Dal primo aprile gli stadi finalmente torneranno al 100% di capienza. Juve avvantaggiata in Coppa Italia

17 marzo 2022 13:52

Covid, la Roma ha comunicato la positività di quattro membri all'interno del gruppo squadra

18 febbraio 2022 19:03

Niente stadio pieno per Fiorentina-Juventus, governo annuncia: "A marzo il 75% di capienza"

14 febbraio 2022 19:15

Regione Toscana annuncia: "Abbiamo avvisato attività giudiziaria sulla violazione di Vlahovic"

09 febbraio 2022 19:14

Domani interrogazione al Consiglio Regionale sulla quarantena violata da Vlahovic per andare a Torino

08 febbraio 2022 18:12

Nardella annuncia: "Ho il Covid, grazie ai vaccini ha solo qualche lieve sintomo. Lavora da casa"

05 febbraio 2022 17:57

Al teatro Ariston di Sanremo il 100% di capienza. Allo stadio il 50%. Una barzelletta italiana

05 febbraio 2022 15:49

Interrogazione al consiglio regionale contro Vlahovic: "Regole Covid quarantena valgono per tutti"

28 gennaio 2022 17:44

ASL di Firenze ha bloccato Vlahovic perchè positivo, non può partire subito per Torino

27 gennaio 2022 23:25

Problemi per Gori, dopo aver avuto il Covid non ha avuto il via libera dalla visita medica

24 gennaio 2022 19:10

Battaglia tamponi in casa Cagliari prima della Fiorentina, ma qualche giocatore si è negativizzato

22 gennaio 2022 19:47

A Sanremo 100% di capienza al Teatro Ariston. L'ennesima mancanza di rispetto verso il calcio

21 gennaio 2022 13:20

Cagliari-Fiorentina si giocherà? Ai sardi manca 1 solo positivo per poter far rinviare la partita

20 gennaio 2022 22:25

Altri due positivi nel Cagliari, sono Lykogiannis e Cavuoti. Partita contro la Fiorentina a rischio?

20 gennaio 2022 19:52

Genoa comunica: "Positivo al Covid un calciatore ma non ha partecipato alla trasferta di Firenze"

18 gennaio 2022 19:40

Una sentenza che cambia tutto? 0-3 alla Salernitana per non aver giocato quando aveva positivi

18 gennaio 2022 18:45

Lo strano caso di Venezia, ci sono più tifosi allo stadio con l'ingresso per 5 mila che con il 50%

16 gennaio 2022 15:59

Assenze Covid, Mihajlovic: "Come se compro biglietto per concerto Vasco Rossi e trovo Orietta Berti"

15 gennaio 2022 20:20

Cambiano le regole, se ci sono 9 positivi in una squadra non si scende in campo in serie A

12 gennaio 2022 20:59

UN NUOVO POSITIVO AL COVID NELLA FIORENTINA, È ASINTOMATICO E VACCINATO

12 gennaio 2022 12:31

Per le giornate di serie A del 16 e 23 gennaio allo stadio potranno entrare solo 5 mila tifosi

08 gennaio 2022 17:38

Serie A, nuovo protocollo stile Uefa: obbligo di giocare con 13 giocatori, compresa la Primavera

05 gennaio 2022 22:11

Partite rinviate, Lega Serie A non ha dubbi: "Sarà vittoria a tavolino, poi sede legale per chi ricorre"

05 gennaio 2022 20:49

Il Covid si abbatte sul Verona, 8 giocatori positivi. Partita contro lo Spezia a rischio rinvio

04 gennaio 2022 16:13

ALTRO POSITIVO NELLA FIORENTINA, MA NON HA AVUTO CONTATTI CON LA SQUADRA

02 gennaio 2022 18:50

I no-vax nel calcio sono il 2% secondo la FIGC: dal 10 gennaio è obbligatorio il vaccino

31 dicembre 2021 09:40

QUATTRO POSITIVI NELLA FIORENTINA DOPO LE VACANZE. UN SOLO GIOCATORE

29 dicembre 2021 19:49

Governo salva il calcio, stadi restano aperti al 75%, si aggiunge solo l'obbligo di mascherina FFP2

23 dicembre 2021 14:44

I giocatori della Fiorentina potranno andare ovunque durante le vacanze, no limitazioni Covid

21 dicembre 2021 19:11

ASL Salerno contro la Salernitana: "Non partono perchè non hanno rispettato norme anti Covid"

21 dicembre 2021 13:01

ASL di Salerno blocca la Salernitana, non parte per Udine, è positivo un calciatore granata

20 dicembre 2021 18:39

Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"

19 dicembre 2021 18:43

Nardella senza mascherina al Franchi, il sindaco di Firenze fa arrabbiare i tifosi, in tanti multati

14 dicembre 2021 16:39

Nico Gonzalez potrebbe saltare anche la Juventus, tra una settimana nuovo tampone

27 ottobre 2021 14:00

NICO GONZALEZ POSITIVO AL COVID, IN ISOLAMENTO. FIORENTINA IN BOLLA. IL REPORT

26 ottobre 2021 16:38

Rabiot positivo al Covid, il giocatore della Juventus aveva rifiutato di farsi il vaccino

12 ottobre 2021 17:39

"Entro 1 mese il 100% degli spettatori allo stadio. Tra poco torniamo al 70% della capienza"

22 settembre 2021 20:39

Renzi scherza: "Ora vogliono i vaccini gratis, anche io voglio lo scudetto della Fiorentina"

04 settembre 2021 12:33

Tegola Milan, Olivier Giroud positivo al Covid. Il comunicato del club rossonero

02 settembre 2021 15:18

Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"

07 maggio 2021 16:10

Castrovilli e Biraghi riceveranno il vaccino anti Covid perchè possibili azzurri all'Europeo

02 maggio 2021 12:51

Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana

31 marzo 2021 13:58

Torino, focolaio Covid, oggi nuovi tamponi: l'Asl ha vietato ancora gli allenamenti

27 febbraio 2021 13:15

Corsa salvezza falsata, rinviata Torino-Sassuolo. Mentre per il Genoa questa regola non esisteva...

25 febbraio 2021 18:18

Nell'ospedale Versilia si combatte il Covid con la tuta segnata "Juventus-Fiorentina 0-3". Un tifoso viola mostra la sua tuta speciale

23 dicembre 2020 18:11

Le misure del Governo per Natale e Capodanno. Coprifuoco alle 22, no a spostamenti fuori città

03 dicembre 2020 15:54

LA FIORENTINA COMUNICA: NESSUN POSITIVO OLTRE PRANDELLI. ALTRE NOTIZIE FAKE NEWS

02 dicembre 2020 20:33

TEGOLA PER LA FIORENTINA, PRANDELLI POSITIVO AL COVID. SQUADRA IN BOLLA

02 dicembre 2020 12:56

Covid minaccia il mondo arbitrale, ad oggi sono 13 positivi, Rizzoli costretto a modificare designazioni

26 novembre 2020 17:37

Benevento, tampone con sospetta positività al Covid-19 per Dabo. Salterà la sfida con la Fiorentina

20 novembre 2020 21:38

Giocatori della Fiorentina hanno violato la bolla? Multa da 400 euro. ACF fuori da responsabilità

12 novembre 2020 10:40

Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"

09 novembre 2020 15:25

L'Asl di Firenze blocca la Fiorentina, i giocatori non possono andare in nazionale perché Callejon positivo

08 novembre 2020 17:27

Lotito si difende: "Positivo non vuol dire contagioso. Anche nella vagina ci sono dei batteri ma mica sono patogeni"

07 novembre 2020 12:01

La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"

28 ottobre 2020 15:13

Ristoranti, piscine e palestre chiuse, stop ai dilettanti. Possibile spostamento tra regioni. Ecco il nuovo Dpcm

25 ottobre 2020 12:00

De Rossi: "Mancini scivolato su una buccia di banana. Agnelli? Se rispetta le regole gli scudetti son due di meno"

24 ottobre 2020 00:26

Caso Covid nella Fiorentina, giocatori tutti negativi. Seduta del pomeriggio annullata

21 ottobre 2020 19:41

La Fiorentina comunica, un membro dello staff è positivo al Covid. Squadra in bolla

21 ottobre 2020 10:36

Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, ha preso il virus in nazionale. Tegola per la Juventus

13 ottobre 2020 16:30

Dpcm Covid-19: calcetto e sport di contatto amatoriali verso lo stop. Oggi la decisione di Speranza e Cts

11 ottobre 2020 10:28

La Lega Serie A ha deciso: con 13 tesserati si può giocare, solo una volta si può chiedere rinvio per contagio Covid

01 ottobre 2020 16:41

Se ci sarà un solo positivo finirà il campionato. Nuova stagione inizierà il 12 settembre. I dettagli

03 giugno 2020 14:29

Salvini: "Non si può giocare a Milano? Facciamo giocare Milan-Inter a Firenze, ci sono zero contagi"

05 maggio 2020 01:31

Allenamenti individuali, da oggi si può: ecco le linee guida date dal Governo

04 maggio 2020 12:48

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