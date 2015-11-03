Notizie Covid Fiorentina

Dal primo aprile gli stadi finalmente torneranno al 100% di capienza. Juve avvantaggiata in Coppa Italia
17 marzo 2022 13:52
Covid, la Roma ha comunicato la positività di quattro membri all'interno del gruppo squadra
18 febbraio 2022 19:03
Niente stadio pieno per Fiorentina-Juventus, governo annuncia: "A marzo il 75% di capienza"
14 febbraio 2022 19:15
Regione Toscana annuncia: "Abbiamo avvisato attività giudiziaria sulla violazione di Vlahovic"
09 febbraio 2022 19:14
Domani interrogazione al Consiglio Regionale sulla quarantena violata da Vlahovic per andare a Torino
08 febbraio 2022 18:12
Nardella annuncia: "Ho il Covid, grazie ai vaccini ha solo qualche lieve sintomo. Lavora da casa"
05 febbraio 2022 17:57
Al teatro Ariston di Sanremo il 100% di capienza. Allo stadio il 50%. Una barzelletta italiana
05 febbraio 2022 15:49
Interrogazione al consiglio regionale contro Vlahovic: "Regole Covid quarantena valgono per tutti"
28 gennaio 2022 17:44
ASL di Firenze ha bloccato Vlahovic perchè positivo, non può partire subito per Torino
27 gennaio 2022 23:25
Problemi per Gori, dopo aver avuto il Covid non ha avuto il via libera dalla visita medica
24 gennaio 2022 19:10
Battaglia tamponi in casa Cagliari prima della Fiorentina, ma qualche giocatore si è negativizzato
22 gennaio 2022 19:47
A Sanremo 100% di capienza al Teatro Ariston. L'ennesima mancanza di rispetto verso il calcio
21 gennaio 2022 13:20
Cagliari-Fiorentina si giocherà? Ai sardi manca 1 solo positivo per poter far rinviare la partita
20 gennaio 2022 22:25
Altri due positivi nel Cagliari, sono Lykogiannis e Cavuoti. Partita contro la Fiorentina a rischio?
20 gennaio 2022 19:52
Genoa comunica: "Positivo al Covid un calciatore ma non ha partecipato alla trasferta di Firenze"
18 gennaio 2022 19:40
Una sentenza che cambia tutto? 0-3 alla Salernitana per non aver giocato quando aveva positivi
18 gennaio 2022 18:45
Lo strano caso di Venezia, ci sono più tifosi allo stadio con l'ingresso per 5 mila che con il 50%
16 gennaio 2022 15:59
Assenze Covid, Mihajlovic: "Come se compro biglietto per concerto Vasco Rossi e trovo Orietta Berti"
15 gennaio 2022 20:20
Cambiano le regole, se ci sono 9 positivi in una squadra non si scende in campo in serie A
12 gennaio 2022 20:59
UN NUOVO POSITIVO AL COVID NELLA FIORENTINA, È ASINTOMATICO E VACCINATO
12 gennaio 2022 12:31
Per le giornate di serie A del 16 e 23 gennaio allo stadio potranno entrare solo 5 mila tifosi
08 gennaio 2022 17:38
Serie A, nuovo protocollo stile Uefa: obbligo di giocare con 13 giocatori, compresa la Primavera
05 gennaio 2022 22:11
Partite rinviate, Lega Serie A non ha dubbi: "Sarà vittoria a tavolino, poi sede legale per chi ricorre"
05 gennaio 2022 20:49
Il Covid si abbatte sul Verona, 8 giocatori positivi. Partita contro lo Spezia a rischio rinvio
04 gennaio 2022 16:13
ALTRO POSITIVO NELLA FIORENTINA, MA NON HA AVUTO CONTATTI CON LA SQUADRA
02 gennaio 2022 18:50
I no-vax nel calcio sono il 2% secondo la FIGC: dal 10 gennaio è obbligatorio il vaccino
31 dicembre 2021 09:40
QUATTRO POSITIVI NELLA FIORENTINA DOPO LE VACANZE. UN SOLO GIOCATORE
29 dicembre 2021 19:49
Governo salva il calcio, stadi restano aperti al 75%, si aggiunge solo l'obbligo di mascherina FFP2
23 dicembre 2021 14:44
I giocatori della Fiorentina potranno andare ovunque durante le vacanze, no limitazioni Covid
21 dicembre 2021 19:11
ASL Salerno contro la Salernitana: "Non partono perchè non hanno rispettato norme anti Covid"
21 dicembre 2021 13:01
ASL di Salerno blocca la Salernitana, non parte per Udine, è positivo un calciatore granata
20 dicembre 2021 18:39
Il governo vuole il tampone obbligatorio per chi va allo stadio, furia tifosi: "Costa diversi soldi"
19 dicembre 2021 18:43
Nardella senza mascherina al Franchi, il sindaco di Firenze fa arrabbiare i tifosi, in tanti multati
14 dicembre 2021 16:39
Nico Gonzalez potrebbe saltare anche la Juventus, tra una settimana nuovo tampone
27 ottobre 2021 14:00
NICO GONZALEZ POSITIVO AL COVID, IN ISOLAMENTO. FIORENTINA IN BOLLA. IL REPORT
26 ottobre 2021 16:38
Rabiot positivo al Covid, il giocatore della Juventus aveva rifiutato di farsi il vaccino
12 ottobre 2021 17:39
"Entro 1 mese il 100% degli spettatori allo stadio. Tra poco torniamo al 70% della capienza"
22 settembre 2021 20:39
Renzi scherza: "Ora vogliono i vaccini gratis, anche io voglio lo scudetto della Fiorentina"
04 settembre 2021 12:33
Tegola Milan, Olivier Giroud positivo al Covid. Il comunicato del club rossonero
02 settembre 2021 15:18
Delio Rossi è sicuro: "La gara contro la Fiorentina è la più dura per la Lazio, sarà un crocevia"
07 maggio 2021 16:10
Castrovilli e Biraghi riceveranno il vaccino anti Covid perchè possibili azzurri all'Europeo
02 maggio 2021 12:51
Il pubblico c'è ad Amici, mentre all'aperto in uno stadio è vietato. Ipocrisia pura tutta italiana
31 marzo 2021 13:58
Torino, focolaio Covid, oggi nuovi tamponi: l'Asl ha vietato ancora gli allenamenti
27 febbraio 2021 13:15
Corsa salvezza falsata, rinviata Torino-Sassuolo. Mentre per il Genoa questa regola non esisteva...
25 febbraio 2021 18:18
Nell'ospedale Versilia si combatte il Covid con la tuta segnata "Juventus-Fiorentina 0-3". Un tifoso viola mostra la sua tuta speciale
23 dicembre 2020 18:11
Le misure del Governo per Natale e Capodanno. Coprifuoco alle 22, no a spostamenti fuori città
03 dicembre 2020 15:54
LA FIORENTINA COMUNICA: NESSUN POSITIVO OLTRE PRANDELLI. ALTRE NOTIZIE FAKE NEWS
02 dicembre 2020 20:33
TEGOLA PER LA FIORENTINA, PRANDELLI POSITIVO AL COVID. SQUADRA IN BOLLA
02 dicembre 2020 12:56
Covid minaccia il mondo arbitrale, ad oggi sono 13 positivi, Rizzoli costretto a modificare designazioni
26 novembre 2020 17:37
Benevento, tampone con sospetta positività al Covid-19 per Dabo. Salterà la sfida con la Fiorentina
20 novembre 2020 21:38
Giocatori della Fiorentina hanno violato la bolla? Multa da 400 euro. ACF fuori da responsabilità
12 novembre 2020 10:40
Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"
09 novembre 2020 15:25
L'Asl di Firenze blocca la Fiorentina, i giocatori non possono andare in nazionale perché Callejon positivo
08 novembre 2020 17:27
Lotito si difende: "Positivo non vuol dire contagioso. Anche nella vagina ci sono dei batteri ma mica sono patogeni"
07 novembre 2020 12:01
La frustrazione di non poter sfidare Messi rende Ronaldo un medico: "I tamponi sono una stronzata"
28 ottobre 2020 15:13
Ristoranti, piscine e palestre chiuse, stop ai dilettanti. Possibile spostamento tra regioni. Ecco il nuovo Dpcm
25 ottobre 2020 12:00
De Rossi: "Mancini scivolato su una buccia di banana. Agnelli? Se rispetta le regole gli scudetti son due di meno"
24 ottobre 2020 00:26
Caso Covid nella Fiorentina, giocatori tutti negativi. Seduta del pomeriggio annullata
21 ottobre 2020 19:41
La Fiorentina comunica, un membro dello staff è positivo al Covid. Squadra in bolla
21 ottobre 2020 10:36
Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus, ha preso il virus in nazionale. Tegola per la Juventus
13 ottobre 2020 16:30
Dpcm Covid-19: calcetto e sport di contatto amatoriali verso lo stop. Oggi la decisione di Speranza e Cts
11 ottobre 2020 10:28
La Lega Serie A ha deciso: con 13 tesserati si può giocare, solo una volta si può chiedere rinvio per contagio Covid
01 ottobre 2020 16:41
Se ci sarà un solo positivo finirà il campionato. Nuova stagione inizierà il 12 settembre. I dettagli
03 giugno 2020 14:29
Salvini: "Non si può giocare a Milano? Facciamo giocare Milan-Inter a Firenze, ci sono zero contagi"
05 maggio 2020 01:31
Allenamenti individuali, da oggi si può: ecco le linee guida date dal Governo
04 maggio 2020 12:48
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