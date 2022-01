Problemi per Gori, dopo aver avuto il Covid non ha avuto il via libera dalla visita medica

Gabriele Gori sabato pomeriggio ha sofferto sulla tribuna dello stadio Marulla. Avrebbe voluto dare il suo contributo alla squadra nella partita con l’Ascoli, invece è stato costretto a rimanere fuori. Motivo per il quale si è recato allo stadio assieme alla compagna Sara. Si è negativizzato dal Covid ma non c’è il nulla osta sanitario per tornare in campo. Dei calciatori rossoblù contagiati, è stato quello che ha beccato la carica virale più alta. Lunedì mattina ripeterà alcune analisi del sangue. Bisogna attendere l’esito degli stessi e capire se alcuni valori saranno rientrati nella normalità. Una volta verificati questi nuovi controlli, si attende l’idoneità da parte dei medici per il ritorno in campo. Il protocollo sanitario prevede viste molto accurate prima del rientro all’attività agonistica. Si spera che a Cittadella, Gori possa tornare al centro dell’attacco, per il recupero della 19ª giornata del campionato di Serie B 2021-2022. Lo riporta Tifo Cosenza

