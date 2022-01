Serie A, nuovo protocollo stile Uefa: obbligo di giocare con 13 giocatori, compresa la Primavera

La Serie A è stata in bilico in queste ore. I casi Covid si moltiplicane ed alcune partite non saranno giocate a causa del blocco della ASL locali. In merito a questo, c’è stato un consiglio di Lega Serie A per prendere una decisione.

Niente rinvii e niente stop al campionato, conferma l’ANSA che spiega: “Niente stop al campionato di Serie A. È questa la posizione che filtra al termine del consiglio di Lega, riunitosi in serata. Il Consiglio è stato compatto nel difendere il campionato e quindi proseguire con le gare. Nelle prossime ore, inoltre, verrà stilato un nuovo protocollo in stile Uefa: con 13 giocatori disponibili (di cui un portiere) ci sarà l’obbligo di giocare, anche pescando dalla Primavera. Inoltre, la Lega ricorrerà al Tar contro i provvedimenti delle All che non terranno conto delle disposizioni sulle quarantene del 30 dicembre scorso”.

LEGGI ANCHE: