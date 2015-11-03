Notizie Lega Calcio Serie A Fiorentina

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Fiorentina, allenamento al Viola Park verso il Parma: mancano Kean e Solomon

05 marzo 2026 14:52

Bucchioni: "Non condivido l'ottimismo delle ultime settimane. Mentalmente c'è sempre superficialità"

02 marzo 2026 14:17

Anticipi e posticipi di 23° e 24° giornata di Serie A: ecco quando giocherà la Fiorentina

14 gennaio 2026 13:46

Lazio, Sarri polemico: "Ringraziamo la Serie A per averci teso l'ennesima imboscata"

18 febbraio 2024 14:07

La salute al primo posto, ma anche il calcio merita di non perdere credibilità, serve protocollo uguale per tutti

06 gennaio 2022 19:00

Serie A, nuovo protocollo stile Uefa: obbligo di giocare con 13 giocatori, compresa la Primavera

05 gennaio 2022 22:11

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