Fiorentina, allenamento al Viola Park verso il Parma: mancano Kean e Solomon

La Fiorentina si allena in vista della sfida contro il Parma: gruppo quasi al completo, manca Kean insieme a Solomon e Lezzerini.

Allenamento mattutino per la Fiorentina in preparazione alla sfida di domenica contro il Parma. La squadra viola si è ritrovata oggi al Viola Park per svolgere una seduta di lavoro programmata. Dalle immagini diffuse sui propri canali emerge la presenza quasi completa del gruppo a disposizione dello staff tecnico: tutti i calciatori erano regolarmente in campo, ad eccezione degli indisponibili. Tra questi Moise Kean, oltre a Solomon e Lezzerini, ancora alle prese con i rispettivi problemi muscolari.

