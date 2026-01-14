14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:34

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Anticipi e posticipi di 23° e 24° giornata di Serie A: ecco quando giocherà la Fiorentina

Anticipi e posticipi: ecco quando si giocheranno Napoli-Fiorentina e Fiorentina-Torino

In attesa di capire chi si aggiudicherà il simbolico titolo di Campione d’Inverno, la Lega Calcio Serie A guarda avanti con anticipi e posticipi di ventitreesima e ventiquattresima giornata, in programma a cavallo di gennaio, e il programma completo dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. In particolare, ecco quando giocherà la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Fiorentina: anticipi e posticipi

La 23° giornata avrà inizio venerdì 30 gennaio, ma i viola saranno impegnati sabato 31 gennaio alle 18:00 per Napoli-Fiorentina. La 24° giornata, invece, si aprirà venerdì 6 febbraio, ma la formazione di Vanoli chiuderà il programma di sabato 7 febbraio con Fiorentina-Torino alle 20:45. 

Inoltre, ieri sera è arrivato anche il penultimo esito degli ottavi di finale di Coppa Italia: il Torino ha battuto la Roma per 3-2 e ha strappato il biglietto per i quarti di finale. L’ultimo atteso match è in programma alle 21:00 di martedì 27 gennaio: la vincente tra Fiorentina-Como si scontrerà con il Napoli di Conte ai quarti.

