Partite rinviate, Lega Serie A non ha dubbi: “Sarà vittoria a tavolino, poi sede legale per chi ricorre”

La Serie A è in bilico in queste ore. I casi Covid si moltiplicano e alcune partite non saranno giocate per il blocco da parte delle ASL per determinate squadre, come vi abbiamo raccontato. In questi minuti c’è in corso un consiglio di Lega Serie A per prendere una decisione in merito.

20.33 – Come fa sapere Sky Sport, la Lega NON prevede il rinvio delle partite e dell’intera giornata. Questo significa che nei casi dei match che non si giocheranno come Bologna-Inter, l’altra squadra si presenterà regolarmente allo stadio per poi ottenere il momentaneo 3-0 a tavolino da ridiscutere in sede legale. Questo è esattamente il caso della Fiorentina che si presenterò regolarmente allo stadio per poi vincere la partita a tavolino dato che l’Udinese non si presenterà perchè bloccata dall’ASL

20.20 – Il consiglio di Lega è iniziato con tutti i club di Serie A riuniti per la decisione sulla prossima giornata di Serie A. Ci sarà alla fine un comunicato ufficiale.

PEDULLA’ NON SE LO SPIEGA