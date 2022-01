“Ci sono ASL che bloccano trasferte e altre che invece non bloccano, quale caspita è il criterio?”

Il giornalista Alfredo Pedullà non si spiega come mai di alcune decisioni differenti in tema di trasferte vietate. Per quanto riguarda la Fiorentina, l’ASL di Udine ha vietato la trasferta all’Udinese dunque la partita contro la squadra viola non si giocherà con la vittoria a tavolino dei viola, in attesa poi del ricorso friulano. Questo il tweet di Pedullà

Ci sono Asl che bloccano, altre che non bloccano: io sono ignorante in materia, ma quando qualcuno mi spiegherà la differenza e mi manderà un disegnino, saremo entrati nel 2025. Quale caspita è il criterio? 🤷‍♀️ — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 5, 2022

MOURINHO SI SCHIERA CON LA FIORENTINA