Monti: “Italiano se ne andrà ma ci deve lasciare in Europa. Le sue parole dopo l’Atalanta mi hanno deluso”

Le parole di Gianfranco Monti ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

“In campionato la Fiorentina può dire ancora qualcosa? Italiano andrà via ma ci deve lasciare per bene, ci deve lasciare in Europa. Non voglio più vedere l’atteggiamento di Italiano a Bergamo perchè mi ha deluso. Sia in campo che fuori dal campo, e lo dico da ‘Italianista’…A fine partita fai il 9-1 e vai ai supplementari. Ha detto dopo che sarebbe stata un’altra mezz’ora di ‘agonia’ e questa cosa mi ha fatto andare giù di testa, ma stiamo scherzando? Queste parole non le voglio sentir dire, io esigo da tifoso che si faccia il top del top fino alla fine. Domani può mettere chi gli pare ma io voglio vincere con il Sassuolo, ed anche contro il Verona.”

