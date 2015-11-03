Notizie Asl Fiorentina

L'assessore conferma: "Nessun ok a Vlahovic, ha violato l'isolamento per le visite mediche"
10 febbraio 2022 09:30
ASL di Firenze ha bloccato Vlahovic perchè positivo, non può partire subito per Torino
27 gennaio 2022 23:25
Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford
07 gennaio 2022 12:18
Lega contro le ASL: "Prese decisioni illegittime, fiducia nella disputa della prossima giornata”
06 gennaio 2022 21:13
La salute al primo posto, ma anche il calcio merita di non perdere credibilità, serve protocollo uguale per tutti
06 gennaio 2022 19:00
"Solo in Italia senti certe cose, mai sentito che in Germania l'ASL di Friburgo blocchi una partita"
05 gennaio 2022 19:51
"Ci sono ASL che bloccano trasferte e altre che invece non bloccano, quale caspita è il criterio?"
05 gennaio 2022 19:28
L'ASL blocca ufficialmente l'Udinese. La Fiorentina vincerà 3-0 a tavolino, in attesa del ricorso
05 gennaio 2022 19:03
L'Asl di Torino blocca la partenza per Bergamo dei granata: la partita con l'Atalanta non si giocherà
05 gennaio 2022 17:25
Da Udine, ASL potrebbe bloccare l'Udinese e non far partire la squadra verso Firenze. Si gioca?
05 gennaio 2022 13:22
Sette giocatori dell'Udinese positivi al Covid. Partita contro la Fiorentina per ora si giocherà
04 gennaio 2022 18:14
Possibile focolaio in casa Juventus. La ASL pronta a bloccare i bianconeri in caso di nuovi contagi
05 gennaio 2021 21:31
Giocatori Fiorentina liberi dopo la Juve, ripresa il 29. Chi esce dall'Italia dovrà seguire norme ASL
21 dicembre 2020 15:21
La difesa della Lazio sui tamponi è imbarazzante. Sarà penalizzazione?
13 novembre 2020 16:06
Giocatori della Fiorentina hanno violato la bolla? Multa da 400 euro. ACF fuori da responsabilità
12 novembre 2020 10:40
Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"
09 novembre 2020 15:25
L'Asl di Firenze blocca la Fiorentina, i giocatori non possono andare in nazionale perché Callejon positivo
08 novembre 2020 17:27
Le Lega Calcio non cambia idea, il Napoli perderà 3-0 a tavolino, regole decise e squadra che non si presenta perde
04 ottobre 2020 19:02
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