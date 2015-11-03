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Notizie Asl Fiorentina

L'assessore conferma: "Nessun ok a Vlahovic, ha violato l'isolamento per le visite mediche"

10 febbraio 2022 09:30

ASL di Firenze ha bloccato Vlahovic perchè positivo, non può partire subito per Torino

27 gennaio 2022 23:25

Contraddizione Samir, l'Udinese non parte per Firenze, ma lui vola in Inghilterra per il Watford

07 gennaio 2022 12:18

Lega contro le ASL: "Prese decisioni illegittime, fiducia nella disputa della prossima giornata”

06 gennaio 2022 21:13

La salute al primo posto, ma anche il calcio merita di non perdere credibilità, serve protocollo uguale per tutti

06 gennaio 2022 19:00

"Solo in Italia senti certe cose, mai sentito che in Germania l'ASL di Friburgo blocchi una partita"

05 gennaio 2022 19:51

"Ci sono ASL che bloccano trasferte e altre che invece non bloccano, quale caspita è il criterio?"

05 gennaio 2022 19:28

L'ASL blocca ufficialmente l'Udinese. La Fiorentina vincerà 3-0 a tavolino, in attesa del ricorso

05 gennaio 2022 19:03

L'Asl di Torino blocca la partenza per Bergamo dei granata: la partita con l'Atalanta non si giocherà

05 gennaio 2022 17:25

Da Udine, ASL potrebbe bloccare l'Udinese e non far partire la squadra verso Firenze. Si gioca?

05 gennaio 2022 13:22

Sette giocatori dell'Udinese positivi al Covid. Partita contro la Fiorentina per ora si giocherà

04 gennaio 2022 18:14

Possibile focolaio in casa Juventus. La ASL pronta a bloccare i bianconeri in caso di nuovi contagi

05 gennaio 2021 21:31

Giocatori Fiorentina liberi dopo la Juve, ripresa il 29. Chi esce dall'Italia dovrà seguire norme ASL

21 dicembre 2020 15:21

La difesa della Lazio sui tamponi è imbarazzante. Sarà penalizzazione?

13 novembre 2020 16:06

Giocatori della Fiorentina hanno violato la bolla? Multa da 400 euro. ACF fuori da responsabilità

12 novembre 2020 10:40

Furia Sud America: "La Fiorentina faccia partire Pulgar, Martinez Quarta e Caceres immediatamente"

09 novembre 2020 15:25

L'Asl di Firenze blocca la Fiorentina, i giocatori non possono andare in nazionale perché Callejon positivo

08 novembre 2020 17:27

Le Lega Calcio non cambia idea, il Napoli perderà 3-0 a tavolino, regole decise e squadra che non si presenta perde

04 ottobre 2020 19:02

L'Asl smaschera il Napoli: "Non abbiamo impedito di partire per Torino nè imposto la quarantena"

03 ottobre 2020 23:49

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