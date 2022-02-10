L'assessore conferma: "Nessun ok a Vlahovic, ha violato l'isolamento per le visite mediche"

Il giocatore il 28/01 non era a casa, e non c'è nessuna richiesta di spostamento dell'isolamento

Db Torino 06/02/2022 - campionato di calcio serie A / Juventus-Hellas Verona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: esultanza gol Dusan Vlahovic

In riferimento alla interrogazione sulla presunta violazione della quarantena da parte di Vlahovic, l'assessore regionale Bezzini ha così risposto: "Sentita la ASL il giocatore in data 28/01 non era nel suo domicilio e non è pervenuta alcuna richiesta di spostamento di luogo di isolamento da parte del giocatore. Così la ASL ha trasmesso tutti gli atti alle autorità giudiziarie. Sugli atti c'è opportuno riserbo". Lo scrive La Nazione.

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