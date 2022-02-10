Il 7 marzo progetto vincitore Franchi. Nel 2027 prima gara della Fiorentina nel nuovo stadio

Il nuovo Franchi deve essere pronto entro il 2026

Tra questi 14 progetti sociali c'è anche la ristrutturazione dello stadio Franchi per il quale il ministero ha stanziato 95 milioni di euro. Va avanti l'iter del concorso internazionale bandito dal comune di Firenze per la ristrutturazione dello stadio. A partecipare sono stati 31 studi architettura e sono già stati selezioni gli 8 finalisti. A fine febbraio si riunirà di nuovo a Firenze la giuria internazionale e nei giorni scorsi il sindaco Nardella ha annunciato che il prossimo 7 marzo sarà reso noto il progetto vincitore.

Da quel momento i tempi per la realizzazione dell'intervento non solo sulla struttura in cemento progettata da Nervi negli anni '30, sono contingentati. Entro il 2026 anche queste opere dovranno essere terminate. Con la prima partita della Fiorentina nel nuovo stadio nel 2027. Lo scrive La Nazione.

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