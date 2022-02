Lazio umiliata a Milano perde 4-0 contro il Milan, Immobile attacca gli arbitri: “Una banda di scarsi”

Ciro Immobile è uscito per infortunio subito dopo il quarto d’ora della ripresa, visibilmente dolorante a seguito di uno scontro con Kalulu. Il capitano della Lazio aveva chiesto la punizione, non concessa. E si è notato un labiale evidentemente rivolto agli arbitri. “Una banda di scarsi”, chiaro nervosismo per l’episodio non punito con un fallo all’interno di una partita stradominata dal Milan. Lo riporta Alfredo Pedullà sul suo sito.

GUAI IN VISTA PER VLAHOVIC?