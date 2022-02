Regione Toscana annuncia: “Abbiamo avvisato attività giudiziaria sulla violazione di Vlahovic”

L’assessore toscano alla salute, Simone Bezzini, in occasione di un’interrogazione in Consiglio regionale sul caso Vlahovic ha spiegato: “Non risulta alcuna istanza di trasferimento di luogo isolamento del caso positivo, come prevede la nota del ministero della salute. Non è pervenuta né da parte di Vlahovic né da qualcuno in sua rappresentanza. L’Asl Toscana centro ha quindi dovuto informare l’attività giudiziaria. E’ l’iter da seguire in caso di sospetta violazione dell’isolamento domiciliare e spostamento non autorizzato“. Lo riporta Sportface

