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Notizie Regione Toscana Fiorentina

Giani esalta la Fiorentina e rilancia sul Franchi: “Importante che la Toscana sostenga lo stadio”

05 gennaio 2026 00:18

Regione Toscana annuncia: "Abbiamo avvisato attività giudiziaria sulla violazione di Vlahovic"

09 febbraio 2022 19:14

Brutta notizia per il Viola Park, la regione toglie fondi per la realizzazione della tramvia

27 ottobre 2021 13:03

Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"

15 giugno 2021 16:19

Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi

30 settembre 2020 15:29

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