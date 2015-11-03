Notizie Regione Toscana Fiorentina

Giani esalta la Fiorentina e rilancia sul Franchi: “Importante che la Toscana sostenga lo stadio”
05 gennaio 2026 00:18
Regione Toscana annuncia: "Abbiamo avvisato attività giudiziaria sulla violazione di Vlahovic"
09 febbraio 2022 19:14
Brutta notizia per il Viola Park, la regione toglie fondi per la realizzazione della tramvia
27 ottobre 2021 13:03
Giani sul Viola Park: "Soddisfatto che non ci siano ostacoli allo sviluppo. Progetto importante per tutti"
15 giugno 2021 16:19
Via libera alla realizzazione del Centro sportivo della Fiorentina. C'è il si della Conferenza dei Servizi
30 settembre 2020 15:29
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