Giani esalta la Fiorentina e rilancia sul Franchi: “Importante che la Toscana sostenga lo stadio”

5 Gennaio

FiorentinagianiRegione Toscanastadio artemio franchi

Il presidente della Toscana celebra la vittoria sulla Cremonese e conferma il sostegno della regione alla ristrutturazione dello stadio

La vittoria della Fiorentina contro la Cremonese accende l’entusiasmo non solo dei tifosi, ma anche delle istituzioni. A commentare il successo viola è stato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, che ha affidato a Instagram un messaggio di celebrazione e rilancio sul tema dello Stadio Artemio Franchi.

Oggi la Fiorentina ha mostrato tutta la sua voglia di vincere. Un orgoglio per Firenze e per tutta la Toscana”, ha scritto Giani, elogiando la prestazione della squadra. Parole che fanno da introduzione a un messaggio politico chiaro e già più volte ribadito: “Per questo è importante che la Regione Toscana sostenga lo stadio, un investimento nello sport, nella città e nella comunità”.

Il presidente regionale torna così ad auspicare un intervento concreto a sostegno della ristrutturazione del Franchi, considerata un’opera strategica non solo per il calcio fiorentino ma per l’intero territorio. La Fiorentina, chiamata a rappresentare un simbolo di identità e orgoglio per la Toscana.

 

