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Notizie Stadio Artemio Franchi Fiorentina

Giani esalta la Fiorentina e rilancia sul Franchi: “Importante che la Toscana sostenga lo stadio”

05 gennaio 2026 00:18

Disastro Franchi? Fiorentina comunque settima in Italia per presenze negli ultimi 10 anni

11 novembre 2025 23:41

L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"

24 luglio 2025 16:24

Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"

14 luglio 2025 19:11

Stadio Franchi, la Fiesole riapre solo per il centenario. L'anno prossimo prime 3 gare in trasferta?

19 maggio 2025 23:16

Hamrin, Firenze darà l'ultimo saluto al suo Campione, camera ardente allo stadio

04 febbraio 2024 18:23

Nuovo Franchi, Si cerca di bruciare le tappe per finire nel 2026: al via la gara ed entro marzo appalto

29 dicembre 2022 18:14

Nardella: "Il 16 maggio ci porta sfortuna. Ci piace soffrire: ci giocheremo l'Europa con la Juventus"

16 maggio 2022 21:55

"Nuovo Franchi? Se Commisso investirà nell'opera sarà un'opportunità di crescita per la Fiorentina"

10 marzo 2022 17:48

Malagò: "Nuovo Stadio Franchi esempio per l'Italia. Storia e futuro in un progetto meraviglioso"

07 marzo 2022 22:29

"Cantiere durerà 30 mesi. Inizio nel 2023? Non so, ma siamo pronti e con grande voglia di iniziare"

07 marzo 2022 22:13

Galli: "Sembrava il progetto meno intrigante, ma riguardandolo bene ha tutti i presupposti giusti"

07 marzo 2022 21:34

"Profilo basso ed elegante per omaggiare il progetto originale. Torre di Maratona unica al mondo"

07 marzo 2022 20:29

Nardella: "Franchi monumento nazionale, subirà un rinnovamento profondo. Pronto nel 2026"

03 marzo 2022 21:23

Nardella: "Siamo nei tempi. Il nuovo Franchi sarà svelato entro metà Marzo"

13 ottobre 2021 22:19

Video, la Fiorentina rifà lo spogliatoio, la casa dei giocatori viola al Franchi è spettacolare

20 settembre 2021 20:18

Nardella: "Franchi esempio di architettura mondiale: imparagonabile ad altri stadi. Arrivate 70 proposte di restyling"

01 settembre 2021 13:53

Nardella: "Il restauro del Franchi sarà un investimento complessivo di 450 milioni. È un progetto per Firenze e la Fiorentina"

04 maggio 2021 21:40

Di Giorgi: "La ristrutturazione del Franchi è una vittoria: lo stadio è un'opera d'arte. Sono soddisfatta"

01 aprile 2021 21:13

Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"

21 febbraio 2021 23:16

Nardella: "L'obiettivo è che il Franchi continui ad essere utilizzato"

02 dicembre 2020 16:39

Commisso: " Non manderò in fallimento la Fiorentina, se non ci saranno le condizioni non andremo avanti"

26 ottobre 2020 21:22

Nardella: "Possiamo fare un nuovo Artemio Franchi. Ho garantito..."

14 settembre 2020 21:08

Fiorentina-Grosseto si giocherà domani alle 17,30 al Franchi. Diretta tv

10 settembre 2020 21:34

ACF, siamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento

10 settembre 2020 17:35

Renzi: "Venerdì si è compiuto un passo epocale. Avrei fatto carte false da sindaco per sbloccare lo stadio"

07 settembre 2020 18:40

Ceccardi: "La soluzione migliore è la ristrutturazione dell’Artemio Franchi"

18 agosto 2020 19:26

ACF, Domani al Franchi la conferenza stampa di Montella pre-Roma. Ecco l'orario..

18 dicembre 2019 14:50

Nardella: "Commisso si sente un gigliato. Spero che Chiesa colga la forza del nuovo corso.."

08 giugno 2019 14:22

Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"

24 maggio 2019 07:12

ACF, Biglietti a 1 Euro a tutti i possessori di Inviola card gold per domenica (FOTO)

20 maggio 2019 22:46

Ecco come potrebbe essere schierata la nuova Fiorentina di Montella contro il Bologna…

13 aprile 2019 12:56

Fiorentina-Torino, quasi 37 mila spettatori. Solo con la Juventus ci furono più presenze…

31 marzo 2019 16:21

Ansa, Gabriel Batistuta sarà presente alla partita di domenica: Fiorentina-Torino

28 marzo 2019 18:36

Bati Day, l'evento avrà la diretta TV ed in chiaro. Palinsesto al via dalle 17,30..

26 marzo 2019 20:54

Finale Tim Cup Primavera, Fiorentina-Torino si giocherà il 5 aprile al Franchi. I tagliandi sono in vendita

19 marzo 2019 11:38

Entusiasmo in casa Lazio. Il settore ospiti del Franchi verso il sold out..

08 marzo 2019 21:38

LE SCALE ELICOIDALI, SPERANDO NON PIOVA... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

02 novembre 2018 16:50

Ecco come sta cambiando il Franchi, ma i bagni nelle curve sono quelli di Italia 90

12 ottobre 2018 16:31

Corriere Fiorentino: con la Spal il Franchi spingerà la squadra, attesi 30.000 spettatori

14 aprile 2018 09:11

Tragedia Astori, tanti tifosi, fiori e striscioni al Franchi per salutare il capitano viola

04 marzo 2018 15:26

ACF: il 1 Novembre allenamento a porte aperte allo Stadio Artemio Franchi. Cancelli aperti dalle ore 14.30

30 ottobre 2017 13:26

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