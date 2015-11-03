Notizie Stadio Artemio Franchi Fiorentina

Giani esalta la Fiorentina e rilancia sul Franchi: “Importante che la Toscana sostenga lo stadio”
05 gennaio 2026 00:18
Disastro Franchi? Fiorentina comunque settima in Italia per presenze negli ultimi 10 anni
11 novembre 2025 23:41
L'annuncio di Gravina: "Firenze ha le caratteristiche per essere tra le città candidate per Euro 2032"
24 luglio 2025 16:24
Funaro: "Vogliamo un Franchi completato e moderno. Euro2032? L'auspicio è che Firenze sia candidabile"
14 luglio 2025 19:11
Stadio Franchi, la Fiesole riapre solo per il centenario. L'anno prossimo prime 3 gare in trasferta?
19 maggio 2025 23:16
Hamrin, Firenze darà l'ultimo saluto al suo Campione, camera ardente allo stadio
04 febbraio 2024 18:23
Nuovo Franchi, Si cerca di bruciare le tappe per finire nel 2026: al via la gara ed entro marzo appalto
29 dicembre 2022 18:14
Nardella: "Il 16 maggio ci porta sfortuna. Ci piace soffrire: ci giocheremo l'Europa con la Juventus"
16 maggio 2022 21:55
"Nuovo Franchi? Se Commisso investirà nell'opera sarà un'opportunità di crescita per la Fiorentina"
10 marzo 2022 17:48
Malagò: "Nuovo Stadio Franchi esempio per l'Italia. Storia e futuro in un progetto meraviglioso"
07 marzo 2022 22:29
"Cantiere durerà 30 mesi. Inizio nel 2023? Non so, ma siamo pronti e con grande voglia di iniziare"
07 marzo 2022 22:13
Galli: "Sembrava il progetto meno intrigante, ma riguardandolo bene ha tutti i presupposti giusti"
07 marzo 2022 21:34
"Profilo basso ed elegante per omaggiare il progetto originale. Torre di Maratona unica al mondo"
07 marzo 2022 20:29
Nardella: "Franchi monumento nazionale, subirà un rinnovamento profondo. Pronto nel 2026"
03 marzo 2022 21:23
Nardella: "Siamo nei tempi. Il nuovo Franchi sarà svelato entro metà Marzo"
13 ottobre 2021 22:19
Video, la Fiorentina rifà lo spogliatoio, la casa dei giocatori viola al Franchi è spettacolare
20 settembre 2021 20:18
Nardella: "Franchi esempio di architettura mondiale: imparagonabile ad altri stadi. Arrivate 70 proposte di restyling"
01 settembre 2021 13:53
Nardella: "Il restauro del Franchi sarà un investimento complessivo di 450 milioni. È un progetto per Firenze e la Fiorentina"
04 maggio 2021 21:40
Di Giorgi: "La ristrutturazione del Franchi è una vittoria: lo stadio è un'opera d'arte. Sono soddisfatta"
01 aprile 2021 21:13
Giorgetti: "Fiorentina assente al sopralluogo del Franchi? È tipica la loro assenza, è il loro modus operandi"
21 febbraio 2021 23:16
Nardella: "L'obiettivo è che il Franchi continui ad essere utilizzato"
02 dicembre 2020 16:39
Commisso: " Non manderò in fallimento la Fiorentina, se non ci saranno le condizioni non andremo avanti"
26 ottobre 2020 21:22
Nardella: "Possiamo fare un nuovo Artemio Franchi. Ho garantito..."
14 settembre 2020 21:08
Fiorentina-Grosseto si giocherà domani alle 17,30 al Franchi. Diretta tv
10 settembre 2020 21:34
ACF, siamo soddisfatti dell'approvazione dell'emendamento
10 settembre 2020 17:35
Renzi: "Venerdì si è compiuto un passo epocale. Avrei fatto carte false da sindaco per sbloccare lo stadio"
07 settembre 2020 18:40
Ceccardi: "La soluzione migliore è la ristrutturazione dell’Artemio Franchi"
18 agosto 2020 19:26
ACF, Domani al Franchi la conferenza stampa di Montella pre-Roma. Ecco l'orario..
18 dicembre 2019 14:50
Nardella: "Commisso si sente un gigliato. Spero che Chiesa colga la forza del nuovo corso.."
08 giugno 2019 14:22
Cagni: "Non credo che entrambe vorranno vincere. Per me il Genoa potrà fare risultato allo stadio Franchi"
24 maggio 2019 07:12
ACF, Biglietti a 1 Euro a tutti i possessori di Inviola card gold per domenica (FOTO)
20 maggio 2019 22:46
Ecco come potrebbe essere schierata la nuova Fiorentina di Montella contro il Bologna…
13 aprile 2019 12:56
Fiorentina-Torino, quasi 37 mila spettatori. Solo con la Juventus ci furono più presenze…
31 marzo 2019 16:21
Ansa, Gabriel Batistuta sarà presente alla partita di domenica: Fiorentina-Torino
28 marzo 2019 18:36
Bati Day, l'evento avrà la diretta TV ed in chiaro. Palinsesto al via dalle 17,30..
26 marzo 2019 20:54
Finale Tim Cup Primavera, Fiorentina-Torino si giocherà il 5 aprile al Franchi. I tagliandi sono in vendita
19 marzo 2019 11:38
Entusiasmo in casa Lazio. Il settore ospiti del Franchi verso il sold out..
08 marzo 2019 21:38
LE SCALE ELICOIDALI, SPERANDO NON PIOVA... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI
02 novembre 2018 16:50
Ecco come sta cambiando il Franchi, ma i bagni nelle curve sono quelli di Italia 90
12 ottobre 2018 16:31
Corriere Fiorentino: con la Spal il Franchi spingerà la squadra, attesi 30.000 spettatori
14 aprile 2018 09:11
Tragedia Astori, tanti tifosi, fiori e striscioni al Franchi per salutare il capitano viola
04 marzo 2018 15:26
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