"Nuovo Franchi? Se Commisso investirà nell'opera sarà un'opportunità di crescita per la Fiorentina"
Le parole di Giampaolo Marchini ai microfoni di Radio Bruno sul restyling dello Stadio Artemio Franchi
Giampaolo Marchini, , è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del restyling dello Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: "La prospettiva di giocare fuori Firenze per due anni non è entusiasmante. Anche avere la capienza ridotta sarebbe economicamente un danno concreto per la Fiorentina. È una situazione di disagio che va gestita con estrema attenzione. Tuttavia questo progetto è un'opportunità importante per crescere come piazza, qualche sacrificio può essere tollerato. Adesso la palla passa a Rocco Commisso che dovrà decidere se entrare o meno nell'opera. Ritengo che molto dipenderà da quella che sarà la sua valutazione sulle strutture commerciali realizzabili intorno all'impianto sportivo".
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