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Dal centro sportivo, Odriozola si allena sempre a parte, contro il Bologna dovrebbe toccare a Venuti

Contro il Bologna non ci dovrebbe ancora essere Alvaro Odriozola, il terzino spagnolo non è ancora recuperato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 marzo 2022 14:58
Dal centro sportivo, Odriozola si allena sempre a parte, contro il Bologna dovrebbe toccare a Venuti - Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Alvaro Odriozola è ancora in dubbio per la partita contro il Bologna, lo spagnolo dopo l'infortunio al ginocchio rimediato contro la Juventus, si sta allenando un po' con il resto del gruppo e un po' a parte, a questo punto facile pensare che Venuti abbia tantissime possibilità di partire dal primo minuto domenica. Ikonè invece, che aveva accusato un leggero fastidio contro il Verona, si è regolarmente allenato per tutta la settimana. In porta ballottaggio continuo tra Terracciano e Dragowski con l'italiano ancora leggermente in vantaggio.

PARLA MILENKOVIC

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