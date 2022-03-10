Milenkovic rivela: "C'è tanta rabbia nello spogliatoio dopo le ultime partite, abbiamo dominato"

Nikola Milenkovic, grande protagonista e ministro della difesa viola, ha parlato nel pomeriggio ai canali social della società

Nikola Milenkovic ha parlato ai canali social della Fiorentina, queste le parole del difensore serbo viola:

Il mister ci tiene tanto a tenerci sul pezzo, oggi abbiamo fatto un grande lavoro. C'è tanta rabbia nel gruppo, abbiamo fatto tre grandi partite e non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, se continuiamo a giocare cosi sono sicuro che non ci saranno problemi. Ho tanta fame di fare bene, il mister ci ha portato mentalità vincente e ce l'ha trasmessa in tutti noi. io aiuto tutti, anche i nuovi che arrivano. Abbiamo parlato con i nuovi arrivati, loro capiscono dove sono venuti e quanta passione c'è. A me non piace per niente perdere, nemmeno nelle partitelle tattiche e in allenamento, tutti sono bravi, anche Kokorin è bravo molto a difendere la palla.

Il gioco di Italiano è molto propositivo, con la difesa molto alta e con l'uno contro uno con l'avversario, siamo molto contenti di questo. Noi giochiamo sempre nella stessa maniera contro qualsiasi avversario, non importa se sia di alta classifica o meno, adesso dobbiamo vincere contro il Bologna. Il gol contro l'Atalanta in Coppa Italia è stata un'emozione incredibile. Italiano mi dice tutto ciò che pensa, io sono molto disponibile nell'accettare tutto ciò che lui mi dice. Credo nel progetto della Fiorentina, ho rinnovato il contratto perchè ho visto una società ambiziosa. Dei tifosi viola mi piace la passione della città, sentiamo molto la loro spinta in campo a me particolarmente questo aspetto ha colpito tanto" conclude Milenkovic

NARDELLA E LA POSIZIONE DELLA FIORENTINA SUL NUOVO FRANCHI

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