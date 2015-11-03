Notizie Odriozola Fiorentina

Odriozola ricorda: "Italiano mi ha fatto vedere tutto in modo diverso. I tifosi della Fiorentina mi dicono di tornare"
03 giugno 2024 19:34
Odriozola: "Per quello che ho imparato in Italia, ritengo Vincenzo Italiano un genio del calcio"
13 maggio 2024 15:53
Le parole di Odriozola: "Joe mi ha fatto capire cosa vuol dire essere un giocatore della Fiorentina"
22 marzo 2024 19:50
La Juventus vuole prendere Odriozola dal Real. Ultima stagione mai in campo, solo 92 minuti in totale
15 giugno 2023 13:07
Odriozola rischia di far perdere a tavolino il Real Madrid. Il suo ingresso in campo è irregolare
17 maggio 2023 16:48
Dodò vs Odriozola: la Fiorentina ha puntato sul giocatore giusto? Tutti i numeri dei due a confronto
02 maggio 2023 10:51
Bucchioni: "Dove sono quelli che dicevano che Odriozola era meglio di Dodò? Rotazioni danno i frutti"
02 aprile 2023 19:45
Rocio: "Odriozola al Real Madrid gioca 4 minuti quando va bene. Tornerà a Firenze in vacanza a giugno"
09 febbraio 2023 14:10
Rocio Rodriguez rivela: "Ho incontrato Odriozola e gli manca Fiorentina e tifosi. Guarda tutte le partite"
02 gennaio 2023 19:27
Odriozola scaricato dal Real Madrid, il terzino è vicino alla Roma in prestito con riscatto a 10 milioni
02 dicembre 2022 12:55
Odriozola snobbato anche dalla Juventus, Allegri preferisce Karsdorp all'ex terzino della Fiorentina
24 novembre 2022 19:02
Non solo la Juve su Odriozola, dalla Spagna: "Roma e Betis sul terzino ex Fiorentina"
20 novembre 2022 23:15
Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro
19 novembre 2022 23:22
Odriozola resta senza squadra? Voleva andare alla Juve, ma i bianconeri vanno su Karsdorp
17 novembre 2022 12:16
Odriozola alla Juventus costerebbe solo 1 milione e mezzo, metà stipendio pagato dal Real Madrid
11 novembre 2022 13:48
Pruzzo: "Odriozola andrà alla Juventus, Fiorentina ha cercato di riprenderlo perchè scontenta di Dodò"
08 novembre 2022 15:51
Dalla Francia: Odriozola si avvicina alla Juve. Entourage a lavoro per prestito fino a giugno
05 novembre 2022 19:15
Rocio Rodriguez: "È vero, la Juventus vuole Odriozola a gennaio ma lui vuole restare al Real Madrid"
03 novembre 2022 13:51
TMW, conferme sulla trattativa per portare Odriozola alla Juventus: si può chiudere a gennaio
02 novembre 2022 18:32
Bocci ammette: "Tra Odriozola e Dodò la differenza è come mangiare e stare a guardare"
31 ottobre 2022 13:37
Odriozola può tornare in Italia, lo vuole la Juventus a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 15
25 ottobre 2022 22:45
El Nacional, il Real scarica Odriozola: ci pensa la Juventus per gennaio. La valutazione è di 15-20 milioni
14 settembre 2022 15:35
Jovic, perché non ci hai fatto abbracciare? Pareggio strettissimo. Peccato ma la mentalità è quella giusta
04 settembre 2022 00:05
Dalla Spagna: Odriozola lascerà il Real Madrid, su di lui ci sono la Fiorentina e l’Inter
11 agosto 2022 08:37
Nazione, niente Fiorentina nel futuro di Odriozola: Athletic Bilbao ed Inter alla finestra
10 agosto 2022 08:52
Il Messaggero, futuro in Italia per Odriozola? Ipotesi Inter in caso di addio di Dumfries
01 agosto 2022 13:40
Dalla Spagna: sfuma il sogno di Odriozola, lascerà di nuovo Madrid. Non ha convinto Ancelotti
31 luglio 2022 17:32
Odriozola ha già dimenticato la Fiorentina: "Sono felice di essere tornato a casa qui a Madrid"
09 luglio 2022 13:56
Nazione, Jovic alla Fiorentina sì, Odriozola no: il Real ha così deciso. Tutto fatto per il serbo
25 giugno 2022 09:45
Marca, sfuma l'ipotesi Odriozola per la Fiorentina. Lo spagnolo sarà il vice Carvajal al Real Madrid
24 giugno 2022 17:55
Tuttosport, Odriozola potrebbe tornare: prestito e metà ingaggio pagato dal Real
23 giugno 2022 09:13
Repubblica, la Fiorentina lavora alla conferma di Odriozola, il giocatore spera nei viola
22 giugno 2022 10:36
Rocio rilancia: "Odriozola vuole la Fiorentina. Ci sono buone possibilità per il suo ritorno a Firenze"
20 giugno 2022 20:48
Repubblica, non solo Jovic, si scalda l’asse Fiorentina-Real, si può lavorare al ritorno di Odriozola
20 giugno 2022 09:17
Nazione, Odriozola vorrebbe tornare ma il Real chiude ad un nuovo prestito. C'è l'Inter
18 giugno 2022 09:15
TgR rivela: "Pronta maxi operazione tra Fiorentina e Real Madrid per il prestito di Jovic e Odriozola"
15 giugno 2022 14:47
Nazione, Odriozola fuori dai piani del Real. L'ostacolo per la Fiorentina resta l'alto ingaggio
15 giugno 2022 09:03
TgR, Jovic alla Fiorentina possibile grazie a Ramadani. Prestito con ingaggio pagato in parte dal Real
14 giugno 2022 21:34
Gazzetta, per Dodò manca l’accordo con lo Shakhtar. Resta viva la pista Odriozola? Prossimi 10 giorni decisivi
14 giugno 2022 09:54
Rocio Rodriguez: "Non è ancora finita tra la Fiorentina e Odriozola, ancora una settimana per sapere"
13 giugno 2022 20:07
Tuttosport sicuro, Odriozola potrebbe tornare in Italia, Ingazhi lo vuole all'Inter al posto di Dumfries
11 giugno 2022 12:51
Odriozola racconta lo spogliatoio: "Nico il più burlone, fa sempre scherzi. Saponara il più stiloso"
10 giugno 2022 12:56
Odriozola: "Non ho mai imparato tanto così come con Italiano. Firenze è unica, si vive per il calcio"
10 giugno 2022 12:25
Odriozola non si dimentica della Fiorentina, gioca una partita in Irlanda con la maglia viola
09 giugno 2022 12:14
Sky Sport, ritorno di fiamma per Odriozola? Sondaggio della Fiorentina per il ritorno del terzino spagnolo
07 giugno 2022 14:30
Il Real Madrid cerca qualcuno che voglia comprare Odriozola, Fiorentina lo voleva solo in prestito
05 giugno 2022 18:58
Antognoni: "Firenze ama Odriozola. Lo spagnolo si è integrato benissimo nella realtà fiorentina"
02 giugno 2022 16:10
TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?
30 maggio 2022 20:38
Flachi parla di Torreira: "Spero che questa sia solo una tattica della Fiorentina per risparmiare"
28 maggio 2022 20:33
Gazzetta, Odriozola-bis? Affare complicato ma mai dire mai, prima i piani del Real Madrid
28 maggio 2022 09:38
Odriozola all'addio, una maglia per il team manager: "Mi hai insegnato cos'è la Fiorentina, grazie"
27 maggio 2022 23:30
Brovarone: "Odriozola appena si è messo in mostra se ne è andato. Non è da fare il titolare nel Real"
27 maggio 2022 13:49
Odriozola: "Rinato alla Fiorentina. Voglio il Real Madrid: mi sento pronto, l'ho detto al mio agente"
27 maggio 2022 12:31
Incontro fissato tra Odriozola e il Real Madrid. Gli spagnoli vorrebbe venderlo, Fiorentina alla finestra
25 maggio 2022 13:34
Odriozola e Torreira si scambiano cuori viola sui social. I due tristi perchè lasciano la Fiorentina
24 maggio 2022 13:27
Rivoluzione Fiorentina, Callejon, Torreira e Odriozola partiranno. Servono almeno sette acquisti
24 maggio 2022 12:43
Corriere Fiorentino, Odriozola, quale futuro per lui? Per la conferma serve ingaggio da 4 milioni
24 maggio 2022 10:12
Rocio Rodriguez: "Nemmeno Odriozola e la sua famiglia sanno se resteranno alla Fiorentina"
23 maggio 2022 18:27
Corriere Fiorentino, Odriozola all'addio, è fuori portata. Idea Dalot o Bellanova per sostituirlo
23 maggio 2022 10:07
Lady Odriozola: "Non so se Alvaro resterà alla Fiorentina, dopo le vacanze vediamo. É al 100%"
21 maggio 2022 14:11
Ceccarini: "Il problema di Odriozola è l'ingaggio di 4 milioni. Fiorentina valuta nuovi profili"
21 maggio 2022 10:02
Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola
20 maggio 2022 20:15
I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Odriozola. Non recupera l'infortunato Sottil
20 maggio 2022 16:48
Dal Centro Sportivo, pronto il rilancio di Odriozola. Piatek ed Amrabat inseguono una maglia dal 1'
20 maggio 2022 16:23
Ceccarini: "Odriozola lascerà Firenze e tornerà al Real, la Fiorentina sta cercando un terzino destro"
20 maggio 2022 13:29
Buone notizie dal Centro Sportivo, tornano in gruppo Odriozola e Sottil. Pronti per la Juventus?
18 maggio 2022 21:02
Repubblica, Odriozola ancora out contro la Juventus. La sua storia nella Fiorentina è già finita?
18 maggio 2022 12:10
Nazione, Odriozola prova ad esserci, Amrabat torna dopo la squalifica. Out Sottil
18 maggio 2022 09:36
I convocati della Fiorentina per la Sampdoria. Odriozola presenta ma manca Sottil, resta a Firenze
15 maggio 2022 16:52
Odriozola, che calvario! Non ci sarà contro la Samp. Da marzo ad oggi solo 198' giocati
15 maggio 2022 09:41
Gazzetta, Torreira-Odriozola la Fiorentina proverà a tenerli entrambi: più complicato lo spagnolo
15 maggio 2022 09:32
Dal centro sportivo, Saponara in leggero vantaggio su Ikonè. Stagione finita per Odriozola?
14 maggio 2022 20:39
Dal centro sportivo, Sottil e Odriozola continuano ad allenarsi a parte. Recupero difficile per la Samp
12 maggio 2022 18:25
Stadio, ingaggio di Odriozola troppo alto per la Fiorentina. I viola vogliono Geertruida del Feyenoord
12 maggio 2022 12:03
Nazione, Odriozola non verrà riscattato dalla Fiorentina, possibile un rinnovo del prestito
11 maggio 2022 10:43
Dal centro sportivo: Odriozola sente ancora dolore, anche Sottil verrà valutato oggi
11 maggio 2022 09:42
Odriozola e Sottil fuori dai convocati della Fiorentina per la partita contro la Roma. La lista completa
08 maggio 2022 17:00
Verso la Roma: Odriozola? Oggi test decisivo. Bonaventura torna dal 1' con Torreira
08 maggio 2022 09:59
Verso la Roma: la Fiorentina giocherà con le prime scelte, Odriozola ha lavorato in gruppo
07 maggio 2022 10:26
Ceccarini precisa: ''Per Odriozola l'ostacolo è l'ingaggio, Cavani per il momento è solo un'idea''
06 maggio 2022 16:44
Odriozola si allena in gruppo, si candida per una maglia da titolare contro la Roma, sorride Italiano
06 maggio 2022 09:27
Nazione, Odriozola può restare ma ostacolo ingaggio: il Real vuole che la Fiorentina paghi i 4 mln
06 maggio 2022 09:22
Dal Centro Sportivo, sorride Italiano: Torreira e Bonaventura pronti per la Roma. Migliora Odriozola
05 maggio 2022 19:43
TMW, Odriozola lascerà Firenze a fine stagione perchè il suo prezzo è troppo alto per la Fiorentina
05 maggio 2022 11:49
Dal centro sportivo, Odriozola ancora a parte, contro la Roma probabile forfait, obiettivo Samp
04 maggio 2022 20:56
Gazzetta scrive: "Ci sono speranze di vedere Odriozola contro la Roma, infortunio meno grave del previsto"
04 maggio 2022 10:42
Nazione, Odriozola out anche con la Roma? Contro il Milan gioca Venuti
01 maggio 2022 09:35
I convocati della Fiorentina, Italiano ne chiama 23 per il Milan. Out Odriozola
30 aprile 2022 17:18
Affaticamento muscolare per Odriozola. Il terzino spagnolo fuori dai convocati per il Milan
30 aprile 2022 16:57
Verso il Milan: Igor torna titolare? Odriozola, Bonaventura e Torreira ancora dal 1'
30 aprile 2022 09:08
Italiano: "L'obiettivo non era l'Europa. Bonaventura, Odriozola e Torreira in campo per la condizione"
27 aprile 2022 20:44
Probabile formazione Fiorentina: Odriozola torna dal 1’. In attacco Piatek al posto di Cabral
27 aprile 2022 09:31
Odriozola suona la carica: "Sono tornato. L'obiettivo è lo stesso: Europa. Mancano 5 finali"
24 aprile 2022 22:05
In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto
24 aprile 2022 19:25
Probabile formazione: Milenkovic out c’è Quarta, ballottaggio Venuti-Odriozola. Scelte obbligate
24 aprile 2022 09:18
I convocati della Fiorentina per la Salernitana, ci sono Milenkovic, Odriozola e Bonaventura
23 aprile 2022 17:02
Dal Centro Sportivo, Milenkovic a rischio per la Salernitana: pronto Quarta. Torna Odriozola dal 1'
22 aprile 2022 22:07
Odriozola esalta Italiano: "Un genio, allenatore top. Vive il calcio ventiquattro ore al giorno"
20 aprile 2022 20:40
Nazione, Odriozola sta bene ed è recuperato, ma Italiano non vuole rischiarlo. Al suo posto Venuti
16 aprile 2022 13:19
I convocati della Fiorentina, torna Odriozola, ancora fuori Bonaventura. Kokorin presente
15 aprile 2022 20:07
Archivio