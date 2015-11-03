Labaro Viola

Notizie Odriozola Fiorentina

Odriozola ricorda: "Italiano mi ha fatto vedere tutto in modo diverso. I tifosi della Fiorentina mi dicono di tornare"

03 giugno 2024 19:34

Odriozola: "Per quello che ho imparato in Italia, ritengo Vincenzo Italiano un genio del calcio"

13 maggio 2024 15:53

Le parole di Odriozola: "Joe mi ha fatto capire cosa vuol dire essere un giocatore della Fiorentina"

22 marzo 2024 19:50

La Juventus vuole prendere Odriozola dal Real. Ultima stagione mai in campo, solo 92 minuti in totale

15 giugno 2023 13:07

Odriozola rischia di far perdere a tavolino il Real Madrid. Il suo ingresso in campo è irregolare

17 maggio 2023 16:48

Dodò vs Odriozola: la Fiorentina ha puntato sul giocatore giusto? Tutti i numeri dei due a confronto

02 maggio 2023 10:51

Bucchioni: "Dove sono quelli che dicevano che Odriozola era meglio di Dodò? Rotazioni danno i frutti"

02 aprile 2023 19:45

Rocio: "Odriozola al Real Madrid gioca 4 minuti quando va bene. Tornerà a Firenze in vacanza a giugno"

09 febbraio 2023 14:10

Rocio Rodriguez rivela: "Ho incontrato Odriozola e gli manca Fiorentina e tifosi. Guarda tutte le partite"

02 gennaio 2023 19:27

Odriozola scaricato dal Real Madrid, il terzino è vicino alla Roma in prestito con riscatto a 10 milioni

02 dicembre 2022 12:55

Odriozola snobbato anche dalla Juventus, Allegri preferisce Karsdorp all'ex terzino della Fiorentina

24 novembre 2022 19:02

Non solo la Juve su Odriozola, dalla Spagna: "Roma e Betis sul terzino ex Fiorentina"

20 novembre 2022 23:15

Dalla Spagna, Odriozola non piace ad Ancelotti, il Real Madrid sta cercando un altro terzino destro

19 novembre 2022 23:22

Odriozola resta senza squadra? Voleva andare alla Juve, ma i bianconeri vanno su Karsdorp

17 novembre 2022 12:16

Odriozola alla Juventus costerebbe solo 1 milione e mezzo, metà stipendio pagato dal Real Madrid

11 novembre 2022 13:48

Pruzzo: "Odriozola andrà alla Juventus, Fiorentina ha cercato di riprenderlo perchè scontenta di Dodò"

08 novembre 2022 15:51

Dalla Francia: Odriozola si avvicina alla Juve. Entourage a lavoro per prestito fino a giugno

05 novembre 2022 19:15

Rocio Rodriguez: "È vero, la Juventus vuole Odriozola a gennaio ma lui vuole restare al Real Madrid"

03 novembre 2022 13:51

TMW, conferme sulla trattativa per portare Odriozola alla Juventus: si può chiudere a gennaio

02 novembre 2022 18:32

Bocci ammette: "Tra Odriozola e Dodò la differenza è come mangiare e stare a guardare"

31 ottobre 2022 13:37

Odriozola può tornare in Italia, lo vuole la Juventus a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 15

25 ottobre 2022 22:45

El Nacional, il Real scarica Odriozola: ci pensa la Juventus per gennaio. La valutazione è di 15-20 milioni

14 settembre 2022 15:35

Jovic, perché non ci hai fatto abbracciare? Pareggio strettissimo. Peccato ma la mentalità è quella giusta

04 settembre 2022 00:05

Dalla Spagna: Odriozola lascerà il Real Madrid, su di lui ci sono la Fiorentina e l’Inter

11 agosto 2022 08:37

Nazione, niente Fiorentina nel futuro di Odriozola: Athletic Bilbao ed Inter alla finestra 

10 agosto 2022 08:52

Il Messaggero, futuro in Italia per Odriozola? Ipotesi Inter in caso di addio di Dumfries

01 agosto 2022 13:40

Dalla Spagna: sfuma il sogno di Odriozola, lascerà di nuovo Madrid. Non ha convinto Ancelotti

31 luglio 2022 17:32

Odriozola ha già dimenticato la Fiorentina: "Sono felice di essere tornato a casa qui a Madrid"

09 luglio 2022 13:56

Nazione, Jovic alla Fiorentina sì, Odriozola no: il Real ha così deciso. Tutto fatto per il serbo

25 giugno 2022 09:45

Marca, sfuma l'ipotesi Odriozola per la Fiorentina. Lo spagnolo sarà il vice Carvajal al Real Madrid

24 giugno 2022 17:55

Tuttosport, Odriozola potrebbe tornare: prestito e metà ingaggio pagato dal Real

23 giugno 2022 09:13

Repubblica, la Fiorentina lavora alla conferma di Odriozola, il giocatore spera nei viola 

22 giugno 2022 10:36

Rocio rilancia: "Odriozola vuole la Fiorentina. Ci sono buone possibilità per il suo ritorno a Firenze"

20 giugno 2022 20:48

Repubblica, non solo Jovic, si scalda l’asse Fiorentina-Real, si può lavorare al ritorno di Odriozola

20 giugno 2022 09:17

Nazione, Odriozola vorrebbe tornare ma il Real chiude ad un nuovo prestito. C'è l'Inter

18 giugno 2022 09:15

TgR rivela: "Pronta maxi operazione tra Fiorentina e Real Madrid per il prestito di Jovic e Odriozola"

15 giugno 2022 14:47

Nazione, Odriozola fuori dai piani del Real. L'ostacolo per la Fiorentina resta l'alto ingaggio

15 giugno 2022 09:03

TgR, Jovic alla Fiorentina possibile grazie a Ramadani. Prestito con ingaggio pagato in parte dal Real

14 giugno 2022 21:34

Gazzetta, per Dodò manca l’accordo con lo Shakhtar. Resta viva la pista Odriozola? Prossimi 10 giorni decisivi

14 giugno 2022 09:54

Rocio Rodriguez: "Non è ancora finita tra la Fiorentina e Odriozola, ancora una settimana per sapere"

13 giugno 2022 20:07

Tuttosport sicuro, Odriozola potrebbe tornare in Italia, Ingazhi lo vuole all'Inter al posto di Dumfries

11 giugno 2022 12:51

Odriozola racconta lo spogliatoio: "Nico il più burlone, fa sempre scherzi. Saponara il più stiloso"

10 giugno 2022 12:56

Odriozola: "Non ho mai imparato tanto così come con Italiano. Firenze è unica, si vive per il calcio"

10 giugno 2022 12:25

Odriozola non si dimentica della Fiorentina, gioca una partita in Irlanda con la maglia viola

09 giugno 2022 12:14

Sky Sport, ritorno di fiamma per Odriozola? Sondaggio della Fiorentina per il ritorno del terzino spagnolo

07 giugno 2022 14:30

Il Real Madrid cerca qualcuno che voglia comprare Odriozola, Fiorentina lo voleva solo in prestito

05 giugno 2022 18:58

Antognoni: "Firenze ama Odriozola. Lo spagnolo si è integrato benissimo nella realtà fiorentina"

02 giugno 2022 16:10

TMW, sondaggio della Fiorentina per il terzino Celik del Lille. Sarà il turco il post Odriozola?

30 maggio 2022 20:38

Flachi parla di Torreira: "Spero che questa sia solo una tattica della Fiorentina per risparmiare"

28 maggio 2022 20:33

Gazzetta, Odriozola-bis? Affare complicato ma mai dire mai, prima i piani del Real Madrid

28 maggio 2022 09:38

Odriozola all'addio, una maglia per il team manager: "Mi hai insegnato cos'è la Fiorentina, grazie"

27 maggio 2022 23:30

Brovarone: "Odriozola appena si è messo in mostra se ne è andato. Non è da fare il titolare nel Real"

27 maggio 2022 13:49

Odriozola: "Rinato alla Fiorentina. Voglio il Real Madrid: mi sento pronto, l'ho detto al mio agente"

27 maggio 2022 12:31

Incontro fissato tra Odriozola e il Real Madrid. Gli spagnoli vorrebbe venderlo, Fiorentina alla finestra

25 maggio 2022 13:34

Odriozola e Torreira si scambiano cuori viola sui social. I due tristi perchè lasciano la Fiorentina

24 maggio 2022 13:27

Rivoluzione Fiorentina, Callejon, Torreira e Odriozola partiranno. Servono almeno sette acquisti

24 maggio 2022 12:43

Corriere Fiorentino, Odriozola, quale futuro per lui? Per la conferma serve ingaggio da 4 milioni

24 maggio 2022 10:12

Rocio Rodriguez: "Nemmeno Odriozola e la sua famiglia sanno se resteranno alla Fiorentina"

23 maggio 2022 18:27

Corriere Fiorentino, Odriozola all'addio, è fuori portata. Idea Dalot o Bellanova per sostituirlo

23 maggio 2022 10:07

Lady Odriozola: "Non so se Alvaro resterà alla Fiorentina, dopo le vacanze vediamo. É al 100%"

21 maggio 2022 14:11

Ceccarini: "Il problema di Odriozola è l'ingaggio di 4 milioni. Fiorentina valuta nuovi profili"

21 maggio 2022 10:02

Radio Bruno, Italiano sceglie Amrabat al posto di Torreira per la Juventus. Titolare anche Odriozola

20 maggio 2022 20:15

I convocati della Fiorentina per la Juventus, torna Odriozola. Non recupera l'infortunato Sottil

20 maggio 2022 16:48

Dal Centro Sportivo, pronto il rilancio di Odriozola. Piatek ed Amrabat inseguono una maglia dal 1'

20 maggio 2022 16:23

Ceccarini: "Odriozola lascerà Firenze e tornerà al Real, la Fiorentina sta cercando un terzino destro"

20 maggio 2022 13:29

Buone notizie dal Centro Sportivo, tornano in gruppo Odriozola e Sottil. Pronti per la Juventus?

18 maggio 2022 21:02

Repubblica, Odriozola ancora out contro la Juventus. La sua storia nella Fiorentina è già finita?

18 maggio 2022 12:10

Nazione, Odriozola prova ad esserci, Amrabat torna dopo la squalifica. Out Sottil

18 maggio 2022 09:36

I convocati della Fiorentina per la Sampdoria. Odriozola presenta ma manca Sottil, resta a Firenze

15 maggio 2022 16:52

Odriozola, che calvario! Non ci sarà contro la Samp. Da marzo ad oggi solo 198' giocati

15 maggio 2022 09:41

Gazzetta, Torreira-Odriozola la Fiorentina proverà a tenerli entrambi: più complicato lo spagnolo 

15 maggio 2022 09:32

Dal centro sportivo, Saponara in leggero vantaggio su Ikonè. Stagione finita per Odriozola?

14 maggio 2022 20:39

Dal centro sportivo, Sottil e Odriozola continuano ad allenarsi a parte. Recupero difficile per la Samp

12 maggio 2022 18:25

Stadio, ingaggio di Odriozola troppo alto per la Fiorentina. I viola vogliono Geertruida del Feyenoord

12 maggio 2022 12:03

Nazione, Odriozola non verrà riscattato dalla Fiorentina, possibile un rinnovo del prestito

11 maggio 2022 10:43

Dal centro sportivo: Odriozola sente ancora dolore, anche Sottil verrà valutato oggi

11 maggio 2022 09:42

Odriozola e Sottil fuori dai convocati della Fiorentina per la partita contro la Roma. La lista completa

08 maggio 2022 17:00

Verso la Roma: Odriozola? Oggi test decisivo. Bonaventura torna dal 1' con Torreira

08 maggio 2022 09:59

Verso la Roma: la Fiorentina giocherà con le prime scelte, Odriozola ha lavorato in gruppo

07 maggio 2022 10:26

Ceccarini precisa: ''Per Odriozola l'ostacolo è l'ingaggio, Cavani per il momento è solo un'idea''

06 maggio 2022 16:44

Odriozola si allena in gruppo, si candida per una maglia da titolare contro la Roma, sorride Italiano

06 maggio 2022 09:27

Nazione, Odriozola può restare ma ostacolo ingaggio: il Real vuole che la Fiorentina paghi i 4 mln

06 maggio 2022 09:22

Dal Centro Sportivo, sorride Italiano: Torreira e Bonaventura pronti per la Roma. Migliora Odriozola

05 maggio 2022 19:43

TMW, Odriozola lascerà Firenze a fine stagione perchè il suo prezzo è troppo alto per la Fiorentina

05 maggio 2022 11:49

Dal centro sportivo, Odriozola ancora a parte, contro la Roma probabile forfait, obiettivo Samp

04 maggio 2022 20:56

Gazzetta scrive: "Ci sono speranze di vedere Odriozola contro la Roma, infortunio meno grave del previsto"

04 maggio 2022 10:42

Nazione, Odriozola out anche con la Roma? Contro il Milan gioca Venuti

01 maggio 2022 09:35

I convocati della Fiorentina, Italiano ne chiama 23 per il Milan. Out Odriozola

30 aprile 2022 17:18

Affaticamento muscolare per Odriozola. Il terzino spagnolo fuori dai convocati per il Milan

30 aprile 2022 16:57

Verso il Milan: Igor torna titolare? Odriozola, Bonaventura e Torreira ancora dal 1'

30 aprile 2022 09:08

Italiano: "L'obiettivo non era l'Europa. Bonaventura, Odriozola e Torreira in campo per la condizione"

27 aprile 2022 20:44

Probabile formazione Fiorentina: Odriozola torna dal 1’. In attacco Piatek al posto di Cabral

27 aprile 2022 09:31

Odriozola suona la carica: "Sono tornato. L'obiettivo è lo stesso: Europa. Mancano 5 finali"

24 aprile 2022 22:05

In piena corsa Europa. Oggi però persa un’occasione. Arechi campo maledetto

24 aprile 2022 19:25

Probabile formazione: Milenkovic out c’è Quarta, ballottaggio Venuti-Odriozola. Scelte obbligate 

24 aprile 2022 09:18

I convocati della Fiorentina per la Salernitana, ci sono Milenkovic, Odriozola e Bonaventura

23 aprile 2022 17:02

Dal Centro Sportivo, Milenkovic a rischio per la Salernitana: pronto Quarta. Torna Odriozola dal 1'

22 aprile 2022 22:07

Odriozola esalta Italiano: "Un genio, allenatore top. Vive il calcio ventiquattro ore al giorno"

20 aprile 2022 20:40

Nazione, Odriozola sta bene ed è recuperato, ma Italiano non vuole rischiarlo. Al suo posto Venuti

16 aprile 2022 13:19

I convocati della Fiorentina, torna Odriozola, ancora fuori Bonaventura. Kokorin presente

15 aprile 2022 20:07

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