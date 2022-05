Incontro fissato tra Odriozola e il Real Madrid. Gli spagnoli vorrebbe venderlo, Fiorentina alla finestra

Goal.com ha parlato della situazione di Odriozola che sembra pronto a lasciare la Fiorentina dopo il prestito dal Real. Secondo quanto riportato lo spagnolo è il giocatore con più opzioni di essere venduto per fare cassa anche se non dispiace al tecnico Ancelotti. Dopo la finale di Champions League ci sarà un incontro tra gli agenti del giocatore e il Real Madrid per raggiungere un’intesa sul futuro. La Fiorentina rimane alla finestra pronta ad approfittare della prelazione su Odriozola, anche sul giocatore si sarebbe inserito anche il Bilbao

