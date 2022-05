Fumogeni e petardi nascosti dentro le mutande, daspati giovani tifosi della Juventus a Firenze

Quattro tifosi della Juventus sono stati sottoposti a Daspo dopo la sfida di sabato 21 maggio al Franchi di Firenze. Si tratta di quattro giovani tra 19 e 25 anni, provenienti da Milano o da Matera. I Daspo variano da uno o due anni. In occasione della sfida con la Fiorentina, i quattro si sono presentati con petardi o fumogeni. Sono anche scattate le denunce. Durante i controlli della polizia nella fase di prefiltraggio, nell’area dalla quale si accede al percorso obbligato che porta direttamente ai cancelli dello stadio, gli agenti hanno scoperto che i 4 supporter bianconeri avevano provato ad accedere alla partita portandosi dietro fumogeni in violazione delle vigenti normative. In due casi gli oggetti sequestrati erano addirittura nascosti sotto gli slip degli indagati, negli altri due, direttamente nelle tasche dei pantaloni. Lo riporta Gonews

