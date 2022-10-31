Bocci ammette: "Tra Odriozola e Dodò la differenza è come mangiare e stare a guardare"

Alessandro Bocci ha analizzato la situazione in casa Fiorentina il giorno dopo della vittoria sul campo di La Spezia

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato della Fiorentina a Radio Bruno, queste le sue parole dopo la vittoria viola sul campo di La Spezia:

"Finalmente stiamo iniziando a vedere la mano dell'allenatore, Italiano sta facendo e provando a fare con ciò che ha, con una rosa più scarsa rispetto alla scorsa stagione perché diciamolo, Tra Odriozola e Dodo è come mangiare e stare a guardare, Mandragora non è Torreira anche se questo paragone non può essere fatto e non mi piace ma anche Barak ancora non lo abbiamo visto. Nonostante la vittoria i problemi restano. Lo scorso anno Italiano aveva sistemato la difesa, adesso siamo tornati indietro, anche perchè Igor e Milenkovic hanno abbassato il livello del loro rendimento ma credo che questo sia il prossimo step da migliorare. La difesa ballerina è il primo problema su cui lui deve migliorare"

DALLA GRECIA UN NOME NUOVO PER LA FIORENTINA

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