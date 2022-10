Dalla Grecia: degli scout della Fiorentina stanno osservando Levi Garcia, tanti club sul centravanti 

Secondo la testata greca SportTime, osservatori viola sarebbero andati in Grecia per assistere alla sfida fra Aek Atene e Paok Salonicco. Il motivo? Vedere da vicino la punta classe ‘97 Levi Garcia. Il giocatore di Trinidad e Tobago ha segnato 5 reti in 10 partite. Erano presenti anche osservatori di Genoa, Lazio, Eintracht Francoforte, Lille, Trabzonspor e Besiktas. Lo scrive La Nazione.

