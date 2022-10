Terracciano assoluto protagonista: ha confermato la titolarità con parate decisive all’inizio del match

Così di fronte a un ex viola come Dragowski, che proprio l’anno scorso s’infortunò lasciando spazio al collega diventato titolare, Terracciano conferma quella titolarità che il club ha recentemente premiato con il rinnovo di contratto fino al 2025 a 900 mila euro l’anno, risultando determinante nell’evitare che i viola prendessero gol. Sono in particolare i primi interventi quelli a rendere Terracciano assoluto protagonista della sfida del Picco, a cominciare dalla prima parata (di puro istinto) che arriva sulla deviazione ravvicinata di Gyasi dopo appena un minuto di gioco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

