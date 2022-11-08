Pruzzo: "Odriozola andrà alla Juventus, Fiorentina ha cercato di riprenderlo perchè scontenta di Dodò"

Roberto Pruzzo ha parlato di Alvaro Odriozola, il terzino destro del Real Madrid non sta giocando dopo il rientro dalla Fiorentina

L'ex attaccante di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato a Radio Radio, queste le sue parole di Odriozola e Dodò, che ha preso il posto del terzino destro spagnolo nella squadra viola: "La Juventus prenderà Odriozola a gennaio. A Firenze sono scontenti di Dodò, giocatore che è costato alla Fiorentina un po di soldi, per questo motivo la società viola ha pensato di riprendere Odriozola che però andrà a giocare a Torino nella Juventus"

LAFONT CONTRO LA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/lafont-esulta-felicissimo-di-giocare-contro-la-juve-non-vedo-lora-di-rivedere-chiesa-e-vlahovic/191676/