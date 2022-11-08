Lafont esulta: "Felicissimo di giocare contro la Juve. Non vedo l'ora di rivedere Chiesa e Vlahovic"
Il portiere del Nantes Lafont ricorda con molto affetto gli ex compagni alla Fiorentina adesso alla Juventus Chiesa e Vlahovic
L'ex portiere della Fiorentina Alban Lafont, adesso in forza al Nantes, ha parlato della prossima avversaria in Europa per la sua squadra ovvero la Juve. Queste le parole a TMW:
"Per noi è eccezionale. Stavamo solo aspettando di incontrare una grande squadra. Con la Juve sarà emozionante, l'ho già affrontata quando ero alla Fiorentina. Conosco Vlahovic e Chiesa, sarà una reunion speciale. È una delle squadre più belle del mondo, con un palmares incredibile. Un club eccezionale, di grande esperienza e con grandi giocatori. Saranno partite tra le più importanti della mia carriera, una novità per molti di noi. Bisogna fare bene perché non potrebbe più capitarci un'occasione simile".
https://www.labaroviola.com/juventus-un-mail-inguaia-agnelli-si-parlava-della-necessita-di-plusvalenze-e-di-riduzione-di-stipendi/191674/