Lafont esulta: "Felicissimo di giocare contro la Juve. Non vedo l'ora di rivedere Chiesa e Vlahovic"

Il portiere del Nantes Lafont ricorda con molto affetto gli ex compagni alla Fiorentina adesso alla Juventus Chiesa e Vlahovic

L'ex portiere della Fiorentina Alban Lafont, adesso in forza al Nantes, ha parlato della prossima avversaria in Europa per la sua squadra ovvero la Juve. Queste le parole a TMW:

"Per noi è eccezionale. Stavamo solo aspettando di incontrare una grande squadra. Con la Juve sarà emozionante, l'ho già affrontata quando ero alla Fiorentina. Conosco Vlahovic e Chiesa, sarà una reunion speciale. È una delle squadre più belle del mondo, con un palmares incredibile. Un club eccezionale, di grande esperienza e con grandi giocatori. Saranno partite tra le più importanti della mia carriera, una novità per molti di noi. Bisogna fare bene perché non potrebbe più capitarci un'occasione simile".

LA JUVE SEMPRE PIU' NEI GUAI

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