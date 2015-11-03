Notizie Lafont Fiorentina

Lafont ci riprova: dopo la Fiorentina, duello tra i pali con Dragowski anche al Panathinaikos
16 luglio 2025 00:04
L'ex Fiorentina Lafont sotto accusa, il Burkina Faso smentisce: "Mai chiesto soldi per la Nazionale"
10 dicembre 2024 15:34
Lafont: "Sono stato alla Fiorentina con Vlahovic, non giocava molto ma lavorava tantissimo"
22 febbraio 2023 16:53
Lafont esulta: "Felicissimo di giocare contro la Juve. Non vedo l'ora di rivedere Chiesa e Vlahovic"
08 novembre 2022 12:39
Meteora a Firenze, top in Francia. Lafont in corsa per il premio di miglior portiere della Ligue 1
04 maggio 2022 15:48
Dalla Spagna, il Barcellona pensa anche a Dragowski come vice Ter stegen per l'anno prossimo
08 marzo 2022 18:38
Dalla Spagna, il Barcellona vuole Dragowski o Lafont per mettere un concorrente a Ter Stegen
11 febbraio 2022 12:44
Pioli rivela: "Quando sono arrivato alla Fiorentina avevano già preso Lafont, non fu mia scelta"
24 settembre 2021 19:14
CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato
01 giugno 2021 09:58
La Fiorentina lo ha lasciato andare, adesso la Roma vuole Lafont. Ma non è la prima scelta
01 maggio 2021 14:10
Addio a Lafont, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, incassati 8 milioni. Resta al Nantes
30 aprile 2021 20:03
Ufficiale, il Nantes ha riscattato Lafont, alla Fiorentina 7,5 milioni, adesso ci può essere contro riscatto
29 aprile 2021 18:53
Lafont, tra il Nantes e il Marsiglia. Dalla sua cessione altri soldi per il calciomercato
17 aprile 2021 14:34
Parla l'agente di Lafont: "Alban è pronto per un'avventura di calibro europeo"
13 aprile 2021 13:29
Cragno piace molto alla Fiorentina. Si attendono decisioni sul futuro di Dragowski
07 aprile 2021 11:13
Nazione, la Fiorentina riscatterà Lafont dal Nantes, ma non per tenerlo. Interessa alla Roma
06 aprile 2021 13:55
Dalla Francia, l'Arsenal vuole Lafont. La Fiorentina potrebbe incassare una cifra cospicua
01 aprile 2021 13:37
Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"
19 marzo 2021 17:10
Dall'Inghilterra, gli occhi della Premier League su Lafont, la Fiorentina ha deciso di cederlo
18 marzo 2021 12:31
Nazione, Lafont, il Nantes non lo riscatterà. A fine stagione tornerà alla Fiorentina poi nuova cessione
06 gennaio 2021 10:54
Mese prossimo novità importanti su Lafont. Su di lui anche un imporante società spagnola
27 dicembre 2020 14:02
Lafont: "Tornare alla Fiorentina non è il mio obiettivo, ma so che potrebbe capitare"
25 dicembre 2020 20:50
Il Nantes vuole riscattare Lafont, nelle casse della Fiorentina altri 7 milioni
18 dicembre 2020 13:50
Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina potrebbe interrompere il prestito al Nantes per venderlo
05 giugno 2020 15:29
Esclusiva Ag. Dragowski: "Lo vogliono le big. Lafont? La Fiorentina ha scelto Drago. Il rinnovo..."
29 maggio 2020 14:28
Frey: "Dragowski mi piace, è reattivo ed ha forza. E sulla concorrenza con Lafont se tornasse a Firenze..."
18 maggio 2020 14:34
Nazione, Simeone tesoretto d'oro per la Fiorentina: ecco il focus sugli altri in prestito
26 aprile 2020 11:26
Lafont nel mirino dei top club europei: il Nantes ha il diritto di riscatto ma l'ultima parola alla Fiorentina
25 aprile 2020 12:10
La rivincita di Dragowski, la porta della Fiorentina è sua. Lafont? Tesoretto viola, il suo valore...
14 aprile 2020 14:37
Nazione, Lafont resta nel mirino del Real Madrid. Ramadani tenta di portarlo nei blancos
31 marzo 2020 11:55
Lafont: "Dobbiamo restare in forma e focalizzati su quando torneremo di nuovo in campo"
30 marzo 2020 20:15
Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina prepara una maxi plusvalenza?
20 marzo 2020 16:15
Chiesa, Vlahovic, Dragowski, Milenkovic e non solo: Corvino ha lasciato un tesoro ai viola
20 marzo 2020 10:54
La meravigliosa operazione della Fiorentina su Lafont, adesso il Real Madrid potrebbe portare una grande plusvalenza
13 febbraio 2020 18:35
Difesa Centrale, Zidane allenatore del Real Madrid ha richiesto Lafont per la prossima stagione
11 febbraio 2020 21:27
Lafont compie un errore, la Società del Nantes lo protegge, ma l'allenatore lo condanna
24 novembre 2019 13:21
Superchi: "Dragowski mi sembra più affidabile di Lafont. Spero che i viola possano arrivare in Europa anche se è dura"
20 novembre 2019 22:47
Lafont: "A Firenze? Ci sono state cose che mi hanno fatto sentire molto male"
08 ottobre 2019 11:36
Lafont protagonista assoluto in Francia, porta quasi sempre imbattuta e grandi parate. E la Fiorentina sorride...
04 ottobre 2019 13:23
Golden Boy 2019, anche Alban Lafont tra i candidati. L'ex portiere della Fiorentina in lista con...
27 settembre 2019 17:05
Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"
18 agosto 2019 17:37
CorSport, Vlahovic sarà mandato in prestito biennale come Lafont. Le opzioni sono...
03 luglio 2019 09:56
La Fiorentina ha scelto, sarà Dragowski il titolare fisso. Mollato Viviano, il motivo della scelta viola...
02 luglio 2019 03:34
Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!"
30 giugno 2019 20:53
La Nazione, la scelta di Lafont di lasciare la Fiorentina incentivata anche dalla conferma del preparatore
30 giugno 2019 10:05
La viola vorrebbe riprendere il portiere Terracciano dall'Empoli come vice di Dragowski
30 giugno 2019 10:01
Lafont se ne va, prestito biennale al Nantes con diritto di riscatto a 9 milioni. I dettagli
28 giugno 2019 20:42
Equipe, Lafont vicinissimo al ritorno in Francia al Nantes. La formula...
28 giugno 2019 16:42
Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve
28 giugno 2019 11:06
Rebus porta, arriverà Viviano. La Fiorentina punterà su Dragowski ma solo a una condizione, i dettagli
28 giugno 2019 00:55
Mareggini: "Ranieri ha grandissime doti nella difesa a tre. Gori ha bisogno di giocare con continuità e su Drago e Lafont..."
22 giugno 2019 18:42
La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont
21 giugno 2019 09:59
Pedullà: "Per Viviano grandi passi avanti. Il titolare? Via Drago, nessun dubbio che sarà Lafont"
20 giugno 2019 15:35
"Viviano ad una passo dal ritorno alla Fiorentina. Sarà il secondo di Lafont, Dragowski..."
20 giugno 2019 00:08
Graziani: "Totti da prendere subito, vi dico perché. Simeone ha bisogno di una punta centrale, mentre Lafont..."
19 giugno 2019 15:19
Pedullà: "La parola fine su Chiesa sarà a fine Europeo. Il mercato di Pradè guarderà in Spagna.."
18 giugno 2019 23:38
Lafont: "Mai pentito di essere venuto alla Fiorentina. Non c'è motivo per cui me ne possa andare"
18 giugno 2019 13:23
Lafont nei 100 nomi che si contenderanno il Golden Boy d'Europa
16 giugno 2019 00:00
Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra
11 giugno 2019 22:27
Rivoluzione viola, resteranno soltanto quattro giocatori tutti gli altri verranno ceduti
16 maggio 2019 13:37
Dragowski o Lafont? Ecco su chi ha deciso di puntare la Fiorentina per il prossimo anno
06 maggio 2019 11:41
Ancora Montella: "Errore Lafont capita anche ai migliori. Rilanciare la Fiorentina? Bisogna vedere..."
26 aprile 2019 00:10
PAGELLE VIOLA: DISASTRO LAFONT, NON BASTANO MURIEL E CHIESA. VERETOUT...
25 aprile 2019 23:29
Papera colossale di Lafont, Atalanta con un piede e mezzo in finale
25 aprile 2019 23:07
Proc.Dragowski: "ACF scelga fra Lafont e Bartolomej. Sua volontà è giocare in Italia"
22 aprile 2019 16:38
Lafont cambia agente, il suo nuovo procuratore sarà Fali Ramadani, molto vicino alla società viola
01 aprile 2019 21:38
Lo strano caso di Lafont: la Francia under 20 lo convoca, ma lui è ancora infortunato
15 marzo 2019 19:28
Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista
14 marzo 2019 23:39
Lafont e Chiesa sono recuperati, Edimilson infortunato in forte dubbio per Cagliari. Le ultime dai campini
14 marzo 2019 16:33
Galli: "Terracciano? Mi è piaciuto più di Lafont, primo tempo viola imbarazzante"
11 marzo 2019 20:26
Pioli annuncia: “Trauma alla caviglia per Lafont, salterà la Lazio”
09 marzo 2019 15:07
Carlo Alvino(R.Kiss Kiss): "Ci è mancata la "cazzimma". Ma doveva finire 0-7! Lafont..
11 febbraio 2019 19:48
Bucchioni: "Europa? No, quelle davanti tutte più forti della viola. Lafont dimostra che quando investi..."
11 febbraio 2019 13:08
Galli: "Affare Lafont, costato meno di Meret ma è più pronto. Il pubblico deve..."
11 febbraio 2019 11:04
Di Gennaro: "Lafont bravissimo, ma che errori ha fatto Mertens? Lì un attaccante.."
10 febbraio 2019 13:49
È il primo pareggio senza rimpianti. Lafont para tutto ma adesso l'Europa...
10 febbraio 2019 09:34
HABEMUS LAFONT, DABO QUANTA LEGNA. ENNESIMO “X”. PEZZELLA: SPERIAMO IN BENE...
10 febbraio 2019 02:16
Lafont: "Il pareggio non è merito mio. Sarebbe stato meglio vincere. I miei modelli..."
09 febbraio 2019 20:43
PAGELLE VIOLA, LAFONT MOSTRUOSO, PEZZELLA PRESENTE. MURIEL E CHIESA...
09 febbraio 2019 19:55
Di Carlo: "Pezzella andava espulso, ci manca un rigore e quello parato andava ricalciato. Il motivo..."
28 gennaio 2019 13:39
Hancko: "Oggi una vittoria determinante. Ho lavorato sette mesi per essere titolare. La parata di Lafont.."
27 gennaio 2019 17:13
Papera colossale di Lafont. Giaccherini pareggia ma la VAR lo annulla
27 gennaio 2019 12:29
Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."
26 gennaio 2019 17:07
(FOTO) FIFA 19, Lafont inserito tra i venti giovani più forti del mondo
18 gennaio 2019 16:26
Sky Sport, la Fiorentina prende Belec dalla Sampdoria come vice Lafont. Colpo vicino
16 gennaio 2019 00:19
Frey: "Non voglio sentire parlare di Bayern, ci hanno derubato. Vi racconto le emozioni di Anfield"
24 dicembre 2018 13:34
Repubblica, Milenkovic via a Giugno per 50mln, Lafont rinnoverà. Occhio a Gabbadini. Pjaca...
24 dicembre 2018 12:22
PAGELLE VIOLA: CHIESA EROE. LAFONT POSITIVO, HUGO E MILENKOVIC...
22 dicembre 2018 16:28
DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."
17 dicembre 2018 18:10
Calamai: "Le ultime prestazioni di Lafont inducono la viola a comprare un portiere di esperienza"
12 dicembre 2018 12:52
Graziani:" La rimonta col Sassuolo è un segnale di reazione. La vicenda che riguarda il Dott.Galanti.."
11 dicembre 2018 22:47
Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."
10 dicembre 2018 22:32
Cecchi: "Pioli non è il maggiore responsabile, per ora le scommesse sono state tutte perse"
10 dicembre 2018 16:36
Caressa: "Lafont bravo con i piedi? Giochi a centrocampo. Nelle uscite non la prende mai"
03 dicembre 2018 00:09
Lafont: "Sogno un rigore parato a CR7 e punti contro la Juventus. Ecco come possiamo batterla"
29 novembre 2018 11:05
Bologna-Fiorentina, 0-0 all'intervallo. Simeone spreca, Lafont salva
25 novembre 2018 15:30
CdS Stadio: in trasferta la Fiorentina ha sempre preso almeno un gol. Lafont a Bologna...
21 novembre 2018 15:17
Tuttosport, l'Inter sta seguendo Chiesa, Lafont, Veretout e Benassi. La Fiorentina nel mirino...
18 novembre 2018 13:34
La Nazione: Lafont è meglio di Sportiello, i numeri parlano chiaro...
08 novembre 2018 10:08
Lafont è l'unico investimento dei Della Valle. Secondo il Cies vale gia 30 milioni. Contro la Roma...
06 novembre 2018 12:17
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