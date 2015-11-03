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Notizie Lafont Fiorentina

Lafont ci riprova: dopo la Fiorentina, duello tra i pali con Dragowski anche al Panathinaikos

16 luglio 2025 00:04

L'ex Fiorentina Lafont sotto accusa, il Burkina Faso smentisce: "Mai chiesto soldi per la Nazionale"

10 dicembre 2024 15:34

Lafont: "Sono stato alla Fiorentina con Vlahovic, non giocava molto ma lavorava tantissimo"

22 febbraio 2023 16:53

Lafont esulta: "Felicissimo di giocare contro la Juve. Non vedo l'ora di rivedere Chiesa e Vlahovic"

08 novembre 2022 12:39

Meteora a Firenze, top in Francia. Lafont in corsa per il premio di miglior portiere della Ligue 1

04 maggio 2022 15:48

Dalla Spagna, il Barcellona pensa anche a Dragowski come vice Ter stegen per l'anno prossimo

08 marzo 2022 18:38

Dalla Spagna, il Barcellona vuole Dragowski o Lafont per mettere un concorrente a Ter Stegen

11 febbraio 2022 12:44

Pioli rivela: "Quando sono arrivato alla Fiorentina avevano già preso Lafont, non fu mia scelta"

24 settembre 2021 19:14

CorSport, la Fiorentina ha un tesoretto di oltre 20 milioni da spendere sul mercato 

01 giugno 2021 09:58

La Fiorentina lo ha lasciato andare, adesso la Roma vuole Lafont. Ma non è la prima scelta

01 maggio 2021 14:10

Addio a Lafont, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, incassati 8 milioni. Resta al Nantes

30 aprile 2021 20:03

Ufficiale, il Nantes ha riscattato Lafont, alla Fiorentina 7,5 milioni, adesso ci può essere contro riscatto

29 aprile 2021 18:53

Lafont, tra il Nantes e il Marsiglia. Dalla sua cessione altri soldi per il calciomercato

17 aprile 2021 14:34

Parla l'agente di Lafont: "Alban è pronto per un'avventura di calibro europeo"

13 aprile 2021 13:29

Cragno piace molto alla Fiorentina. Si attendono decisioni sul futuro di Dragowski

07 aprile 2021 11:13

Nazione, la Fiorentina riscatterà Lafont dal Nantes, ma non per tenerlo. Interessa alla Roma

06 aprile 2021 13:55

Dalla Francia, l'Arsenal vuole Lafont. La Fiorentina potrebbe incassare una cifra cospicua

01 aprile 2021 13:37

Fava, Eurosport: "Eysseric un miracolo Prandelliano. Al Nizza era calciatore bello ma inutile"

19 marzo 2021 17:10

Dall'Inghilterra, gli occhi della Premier League su Lafont, la Fiorentina ha deciso di cederlo

18 marzo 2021 12:31

Nazione, Lafont, il Nantes non lo riscatterà. A fine stagione tornerà alla Fiorentina poi nuova cessione

06 gennaio 2021 10:54

Mese prossimo novità importanti su Lafont. Su di lui anche un imporante società spagnola

27 dicembre 2020 14:02

Lafont: "Tornare alla Fiorentina non è il mio obiettivo, ma so che potrebbe capitare"

25 dicembre 2020 20:50

Il Nantes vuole riscattare Lafont, nelle casse della Fiorentina altri 7 milioni

18 dicembre 2020 13:50

Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina potrebbe interrompere il prestito al Nantes per venderlo

05 giugno 2020 15:29

Esclusiva Ag. Dragowski: "Lo vogliono le big. Lafont? La Fiorentina ha scelto Drago. Il rinnovo..."

29 maggio 2020 14:28

Frey: "Dragowski mi piace, è reattivo ed ha forza. E sulla concorrenza con Lafont se tornasse a Firenze..."

18 maggio 2020 14:34

Nazione, Simeone tesoretto d'oro per la Fiorentina: ecco il focus sugli altri in prestito

26 aprile 2020 11:26

Lafont nel mirino dei top club europei: il Nantes ha il diritto di riscatto ma l'ultima parola alla Fiorentina

25 aprile 2020 12:10

La rivincita di Dragowski, la porta della Fiorentina è sua. Lafont? Tesoretto viola, il suo valore...

14 aprile 2020 14:37

Nazione, Lafont resta nel mirino del Real Madrid. Ramadani tenta di portarlo nei blancos

31 marzo 2020 11:55

Lafont: "Dobbiamo restare in forma e focalizzati su quando torneremo di nuovo in campo"

30 marzo 2020 20:15

Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina prepara una maxi plusvalenza?

20 marzo 2020 16:15

Chiesa, Vlahovic, Dragowski, Milenkovic e non solo: Corvino ha lasciato un tesoro ai viola

20 marzo 2020 10:54

La meravigliosa operazione della Fiorentina su Lafont, adesso il Real Madrid potrebbe portare una grande plusvalenza

13 febbraio 2020 18:35

Difesa Centrale, Zidane allenatore del Real Madrid ha richiesto Lafont per la prossima stagione

11 febbraio 2020 21:27

Lafont compie un errore, la Società del Nantes lo protegge, ma l'allenatore lo condanna

24 novembre 2019 13:21

Superchi: "Dragowski mi sembra più affidabile di Lafont. Spero che i viola possano arrivare in Europa anche se è dura"

20 novembre 2019 22:47

Lafont: "A Firenze? Ci sono state cose che mi hanno fatto sentire molto male"

08 ottobre 2019 11:36

Lafont protagonista assoluto in Francia, porta quasi sempre imbattuta e grandi parate. E la Fiorentina sorride...

04 ottobre 2019 13:23

Golden Boy 2019, anche Alban Lafont tra i candidati. L'ex portiere della Fiorentina in lista con...

27 settembre 2019 17:05

Albertosi: "Prenderei più Suso che Ribery. Non ho capito la mossa Dragowski-Lafont"

18 agosto 2019 17:37

CorSport, Vlahovic sarà mandato in prestito biennale come Lafont. Le opzioni sono...

03 luglio 2019 09:56

La Fiorentina ha scelto, sarà Dragowski il titolare fisso. Mollato Viviano, il motivo della scelta viola...

02 luglio 2019 03:34

Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!"

30 giugno 2019 20:53

La Nazione, la scelta di Lafont di lasciare la Fiorentina incentivata anche dalla conferma del preparatore

30 giugno 2019 10:05

La viola vorrebbe riprendere il portiere Terracciano dall'Empoli come vice di Dragowski

30 giugno 2019 10:01

Lafont se ne va, prestito biennale al Nantes con diritto di riscatto a 9 milioni. I dettagli

28 giugno 2019 20:42

Equipe, Lafont vicinissimo al ritorno in Francia al Nantes. La formula...

28 giugno 2019 16:42

Alban Lafont-Nantes, il portiere viola potrebbe andare via in prestito biennale a breve

28 giugno 2019 11:06

Rebus porta, arriverà Viviano. La Fiorentina punterà su Dragowski ma solo a una condizione, i dettagli

28 giugno 2019 00:55

Mareggini: "Ranieri ha grandissime doti nella difesa a tre. Gori ha bisogno di giocare con continuità e su Drago e Lafont..."

22 giugno 2019 18:42

La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont

21 giugno 2019 09:59

Pedullà: "Per Viviano grandi passi avanti. Il titolare? Via Drago, nessun dubbio che sarà Lafont"

20 giugno 2019 15:35

"Viviano ad una passo dal ritorno alla Fiorentina. Sarà il secondo di Lafont, Dragowski..."

20 giugno 2019 00:08

Graziani: "Totti da prendere subito, vi dico perché. Simeone ha bisogno di una punta centrale, mentre Lafont..."

19 giugno 2019 15:19

Pedullà: "La parola fine su Chiesa sarà a fine Europeo. Il mercato di Pradè guarderà in Spagna.."

18 giugno 2019 23:38

Lafont: "Mai pentito di essere venuto alla Fiorentina. Non c'è motivo per cui me ne possa andare"

18 giugno 2019 13:23

Lafont nei 100 nomi che si contenderanno il Golden Boy d'Europa

16 giugno 2019 00:00

Gazzetta, Alban Lafont andrà alla Lazio se Strakosha sarà ceduto in Inghilterra

11 giugno 2019 22:27

Rivoluzione viola, resteranno soltanto quattro giocatori tutti gli altri verranno ceduti

16 maggio 2019 13:37

Dragowski o Lafont? Ecco su chi ha deciso di puntare la Fiorentina per il prossimo anno

06 maggio 2019 11:41

Ancora Montella: "Errore Lafont capita anche ai migliori. Rilanciare la Fiorentina? Bisogna vedere..."

26 aprile 2019 00:10

PAGELLE VIOLA: DISASTRO LAFONT, NON BASTANO MURIEL E CHIESA. VERETOUT...

25 aprile 2019 23:29

Papera colossale di Lafont, Atalanta con un piede e mezzo in finale

25 aprile 2019 23:07

Proc.Dragowski: "ACF scelga fra Lafont e Bartolomej. Sua volontà è giocare in Italia"

22 aprile 2019 16:38

Lafont cambia agente, il suo nuovo procuratore sarà Fali Ramadani, molto vicino alla società viola

01 aprile 2019 21:38

Lo strano caso di Lafont: la Francia under 20 lo convoca, ma lui è ancora infortunato

15 marzo 2019 19:28

Convocati, ci sono Lafont e Chiesa, out Edimilson. Pioli ne chiama 19. Ecco la lista

14 marzo 2019 23:39

Lafont e Chiesa sono recuperati, Edimilson infortunato in forte dubbio per Cagliari. Le ultime dai campini

14 marzo 2019 16:33

Galli: "Terracciano? Mi è piaciuto più di Lafont, primo tempo viola imbarazzante"

11 marzo 2019 20:26

Pioli annuncia: “Trauma alla caviglia per Lafont, salterà la Lazio”

09 marzo 2019 15:07

Carlo Alvino(R.Kiss Kiss): "Ci è mancata la "cazzimma". Ma doveva finire 0-7! Lafont..

11 febbraio 2019 19:48

Bucchioni: "Europa? No, quelle davanti tutte più forti della viola. Lafont dimostra che quando investi..."

11 febbraio 2019 13:08

Galli: "Affare Lafont, costato meno di Meret ma è più pronto. Il pubblico deve..."

11 febbraio 2019 11:04

Di Gennaro: "Lafont bravissimo, ma che errori ha fatto Mertens? Lì un attaccante.."

10 febbraio 2019 13:49

È il primo pareggio senza rimpianti. Lafont para tutto ma adesso l'Europa...

10 febbraio 2019 09:34

HABEMUS LAFONT, DABO QUANTA LEGNA. ENNESIMO “X”. PEZZELLA: SPERIAMO IN BENE...

10 febbraio 2019 02:16

Lafont: "Il pareggio non è merito mio. Sarebbe stato meglio vincere. I miei modelli..."

09 febbraio 2019 20:43

PAGELLE VIOLA, LAFONT MOSTRUOSO, PEZZELLA PRESENTE. MURIEL E CHIESA...

09 febbraio 2019 19:55

Di Carlo: "Pezzella andava espulso, ci manca un rigore e quello parato andava ricalciato. Il motivo..."

28 gennaio 2019 13:39

Hancko: "Oggi una vittoria determinante. Ho lavorato sette mesi per essere titolare. La parata di Lafont.."

27 gennaio 2019 17:13

Papera colossale di Lafont. Giaccherini pareggia ma la VAR lo annulla

27 gennaio 2019 12:29

Frey battezza Lafont: "E' un portiere dal potenziale enorme. Il prossimo anno me lo aspetto leader. Il Chievo.."

26 gennaio 2019 17:07

(FOTO) FIFA 19, Lafont inserito tra i venti giovani più forti del mondo

18 gennaio 2019 16:26

Sky Sport, la Fiorentina prende Belec dalla Sampdoria come vice Lafont. Colpo vicino

16 gennaio 2019 00:19

Frey: "Non voglio sentire parlare di Bayern, ci hanno derubato. Vi racconto le emozioni di Anfield"

24 dicembre 2018 13:34

Repubblica, Milenkovic via a Giugno per 50mln, Lafont rinnoverà. Occhio a Gabbadini. Pjaca...

24 dicembre 2018 12:22

PAGELLE VIOLA: CHIESA EROE. LAFONT POSITIVO, HUGO E MILENKOVIC...

22 dicembre 2018 16:28

DI Gennaro: "Bennacer e Traore alla Fiorentina sarebbero titolari. Norgaard come..."

17 dicembre 2018 18:10

Calamai: "Le ultime prestazioni di Lafont inducono la viola a comprare un portiere di esperienza"

12 dicembre 2018 12:52

Graziani:" La rimonta col Sassuolo è un segnale di reazione. La vicenda che riguarda il Dott.Galanti.."

11 dicembre 2018 22:47

Mareggini su Lafont: "Sul primo gol l'uscita è giusta, non si pretenda infallibilità. I suoi difensori.."

10 dicembre 2018 22:32

Cecchi: "Pioli non è il maggiore responsabile, per ora le scommesse sono state tutte perse"

10 dicembre 2018 16:36

Caressa: "Lafont bravo con i piedi? Giochi a centrocampo. Nelle uscite non la prende mai"

03 dicembre 2018 00:09

Lafont: "Sogno un rigore parato a CR7 e punti contro la Juventus. Ecco come possiamo batterla"

29 novembre 2018 11:05

Bologna-Fiorentina, 0-0 all'intervallo. Simeone spreca, Lafont salva

25 novembre 2018 15:30

CdS Stadio: in trasferta la Fiorentina ha sempre preso almeno un gol. Lafont a Bologna...

21 novembre 2018 15:17

Tuttosport, l'Inter sta seguendo Chiesa, Lafont, Veretout e Benassi. La Fiorentina nel mirino...

18 novembre 2018 13:34

La Nazione: Lafont è meglio di Sportiello, i numeri parlano chiaro...

08 novembre 2018 10:08

Lafont è l'unico investimento dei Della Valle. Secondo il Cies vale gia 30 milioni. Contro la Roma...

06 novembre 2018 12:17

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