“Dragowski? Le valutazioni su di lui – ha detto Sebastien Frey a il Corriere dello Sport – si possono fare per la metà del campionato disputato con l’Empoli e poco più di quello disputato con la Fiorentina, sicuramente sta facendo bene. Mi piace, apprezzo i suoi interventi. È esplosivo, reattivo, ha forza e potenzialità. Inoltre è giovane, ha ancora margini di crescita. Il rinnovo sicuramente è un segnale importante, ora sta lavorando con tranquillità”.

“Lafont? Non so se tornerà a Firenze, sicuramente se si riporta e si affianca a Dragowski si va a formare una concorrenza paritaria, personalmente da interprete del ruolo non la condivido”.