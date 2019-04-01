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Lafont cambia agente, il suo nuovo procuratore sarà Fali Ramadani, molto vicino alla società viola

Secondo quanto riporta France Football, Alban Lafont, portiere francese della Fiorentina, lascia il suo storico agente Stéphane Courbis per approdare nella scuderia di Fali Ramadani. Ramadani è da sem...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 aprile 2019 21:38
Lafont cambia agente, il suo nuovo procuratore sarà Fali Ramadani, molto vicino alla società viola - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta France Football, Alban Lafont, portiere francese della Fiorentina, lascia il suo storico agente Stéphane Courbis per approdare nella scuderia di Fali Ramadani. Ramadani è da sempre molto legato alla società viola, come sottolinea e fa emergere anche il quotidiano francese che scrive di come il noto agente sia di casa a Firenze.

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