Notizie Ramadani Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Paratici-Fiorentina sensazioni positive. Risposta definitiva nelle prossime ore”
21 dicembre 2025 09:56
Ramadani: "Fiorentina fortissima, ha vinto con il Milan. Non ha solo un giocatore forte, non sarà facile"
19 ottobre 2024 14:20
Ramadani smentisce Italiano nella sede della Roma: "Non è vero niente, con la Roma non c'è nulla"
22 dicembre 2023 18:40
TMW rivela: "Fiorentina ha comunicato a Jovic la scelta di venderlo, giocatore ha accettato decisione"
10 agosto 2023 12:44
Dalla Turchia: Ramadani incontra il Galatasaray per Jovic. Prossima settimana parlerà con la Fiorentina
02 luglio 2023 17:29
Corriere della Sera: "Ramadani ha proposto al Milan lo scambio Jovic-Rebic, no dei rossoneri"
29 giugno 2023 08:57
Repubblica rivela: "Ramadani è intervenuto per mettere pace tra Jovic e Italiano. Il serbo resterà"
17 maggio 2023 17:15
Nazione, Milenkovic resta, no all'Inter. Fiorentina e Ramandani chiudono alla sua cessione
25 gennaio 2023 09:02
Corriere dello Sport, Boga, la Fiorentina punta al suo prestito. "L'alleato" può essere Ramadani
09 dicembre 2022 10:19
Ramadani è il nuovo procuratore di Boga. Una scelta che lo avvicina alla Fiorentina. È in vendita
26 novembre 2022 13:24
Nikolaou alla Fiorentina? Non c'è trattativa per ora, Ramadani vuole portarlo a Firenze per Nastasic
28 agosto 2022 11:20
Nazione, oggi incontro Ramadani-Fiorentina si studia la maxi operazione per Bajrami in viola
28 agosto 2022 09:22
Domani incontro tra la società e Ramadani, offrirà alla Fiorentina il difensore dello Spezia Nikolaou
27 agosto 2022 17:45
Bajrami alla Fiorentina, parla Pedullà: "Il rinnovo di Milenkovic è un favore da ricambiare a Ramadani"
13 agosto 2022 15:48
Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"
13 agosto 2022 11:18
Corriere Fiorentino, Ramadani in arrivo a Firenze. Sono i giorni decisivi per Milenkovic
04 agosto 2022 13:58
Nazione, fissato un altro incontro con Ramadani, la Fiorentina vuole tenere Milenkovic
24 luglio 2022 09:40
Retroscena Pedullà: "Ramadani vuole portare Milenkovic a Napoli per sostituire Koulibaly"
12 luglio 2022 01:00
Tuttosport, incontro Juve-Ramadani, si parlerà anche di Milenkovic, contratto in scadenza tra un anno
06 luglio 2022 08:50
Sky, Napoli pensa a Milenkovic: contatti tra Ramadani e De Laurentiis. Ma il difensore è bloccato dall'Inter
02 luglio 2022 00:45
Brovarone rivela: "Per Senesi alla Fiorentina è entrato in gioco Ramadani. Situazione da sfruttare"
28 giugno 2022 19:14
Ferrara: "Jovic mette like ai post della Fiorentina, Joe Barone mette mi piace a Fali Ramadani"
25 giugno 2022 13:07
Pedullà rivela: "Patto Ramadani-Commisso: se l'Inter porta 15 milioni, Milenkovic lascerà la Fiorentina"
21 giugno 2022 21:11
Radio Bruno, terminato l'incontro tra l'entourage di Italiano e la Fiorentina. Domani la firma?
21 giugno 2022 20:34
Pedullà contro Italiano: "Rinnovo fondamentale, ma ogni anno fa le bizze. Mal consigliato da Ramadani"
21 giugno 2022 16:05
Di Marzio: "Ramadani è a Firenze, nel pomeriggio la firma del rinnovo di Italiano con la Fiorentina"
21 giugno 2022 11:49
Gazzetta scrive: "Ingaggio di Jovic impensabile per la Fiorentina, tocca a Ramadani risolvere problema"
18 giugno 2022 08:27
Pistocchi: "Curioso di capire gli intrecci tra Italiano e Ramadani. Progetto Commisso importante"
15 giugno 2022 19:43
Distanza tra Italiano e la Fiorentina per il rinnovo è di 500 mila euro, richiesta di ingaggio staff raddoppiato
15 giugno 2022 14:30
Ferrara: "Torna l'amore tra la Fiorentina e Ramadani, ha portato Italiano e 60 milioni per Chiesa"
11 giugno 2022 13:00
Sky Sport, l'Inter ha incontrato Ramadani a Londra. Obiettivo prendere Milenkovic e capire il modo
11 giugno 2022 00:39
Nazione, Della Valle prima, Commisso poi, Ramadani è sempre "al centro" della Fiorentina
10 giugno 2022 09:18
Bucchioni rivela: "Cena tra Italiano, Pradè, Barone e Ramadani. Tutte le richieste sono state accolte"
10 giugno 2022 02:19
Pradè e Barone hanno incontrato Ramadani a Milano martedì, la firma con Italiano dopo il 15
09 giugno 2022 14:49
Repubblica: “Ieri incontro non programmato tra l’agente di Italiano e la Fiorentina”
27 aprile 2022 09:35
In un albergo incontro tra Ramadani, Italiano, Barone e Pradè. Confermata voglia di continuare insieme
26 aprile 2022 19:15
Schira: "Milenkovic in scadenza, la Juventus si fa avanti. Avviati i contatti con l'agente Ramadani"
06 aprile 2022 22:00
Italiano rassicura: "Ramadani mio procuratore non cambia nulla. Ho un contratto e sto bene a Firenze"
02 aprile 2022 14:34
Italiano-Ramadani, una scelta che aumenta l’appeal. Rapporti distesi ora con la Fiorentina
30 marzo 2022 09:18
L'annuncio del TgR: "Italiano ha affidato la sua procura a Fali Ramadani, sarà il suo procuratore"
29 marzo 2022 14:44
La Guardia di Finanza indaga anche su alcuni bonifici della Fiorentina fatti all'agente Fali Ramadani
07 marzo 2022 12:42
Il rapporto tra Ramadani e i Della Valle che ha portato alla Fiorentina Vlahovic, Jovetic e Milenkovic
30 dicembre 2021 17:38
Milioni occulti per Ramadani, sotto inchiesta l'acquisto di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus
14 dicembre 2021 12:32
Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia
13 dicembre 2021 16:04
Caso Ramadani, non rischia la Fiorentina. Nel mirino i passaggi di Chiesa e Pjanic alla Juve
13 dicembre 2021 13:29
Tuttosport, Juventus-Milenkovic: nuovi contatti. I bianconeri offriranno Rugani come contropartita
06 agosto 2021 09:10
Ripa: "Ramadani aveva un accordo con la Fiorentina. Jovetic poteva vincere il pallone d'oro"
03 giugno 2021 22:13
Vlahovic vuole restare, intesa con Commisso. Problema Ramadani. Chiesta Fiorentina da Europa
29 aprile 2021 20:02
Vlahovic per restare chiede soldi e lotta Champions. Ramadani gongola, che errore aspettare
12 aprile 2021 20:38
Incontro tra la Fiorentina e Sarri? Ramadani smentisce: "Nessun contatto o incontro"
23 febbraio 2021 19:23
Niente Fiorentina subito? Sarri ha detto alla Juventus di non voler più rescindere il contratto
26 novembre 2020 17:38
Da Milano, Ramadani ha offerto Milenkovic all'Inter. La Fiorentina potrebbe accettare 25/30 milioni
21 novembre 2020 00:22
Pedullà, incontro Paratici-Ramadani per Chiesa. La Fiorentina vuole 60 milioni. La situazione
24 settembre 2020 23:54
Gazzetta, Milenkovic, la Fiorentina offre un rinnovo da top player ma Ramadani lo spinge al Milan
28 luglio 2020 08:59
Milenkovic-Ramadani-Rebic-Paquetà: che intreccio di mercato tra Fiorentina e Milan
24 luglio 2020 10:54
Vlahovic tratta il rinnovo con la Fiorentina, a sorpresa spunta la Juventus
17 luglio 2020 16:03
Accordo Ramadani Della Valle, la Fiorentina potrebbe dover pagare penale su cessioni di Vlahovic e Milenkovic
04 luglio 2020 12:46
Corvino e Cognigni si difendono: "Abbiamo rispettato le regole e agito nell'interesse della Fiorentina"
03 luglio 2020 12:55
La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola
03 luglio 2020 12:31
Bucchioni: "L'agente Ramadani vuole portare via Milenkovic. Lo sta proponendo a tutte le big europee"
30 giugno 2020 21:15
Tuttosport, il Milan ha chiesto Milenkovic a Ramadani, ma il prezzo del difensore ha allontanato i rossoneri
21 maggio 2020 13:05
Nazione, Lafont resta nel mirino del Real Madrid. Ramadani tenta di portarlo nei blancos
31 marzo 2020 11:55
Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle
26 febbraio 2020 00:14
Basile: "Il procuratore Ramadani è indagato in Spagna per riciclaggio. Qualcuno in Italia non si sentirà benissimo"
25 febbraio 2020 19:19
Ricordate Ramadani? Il braccio destro di Cognigni e Corvino è indagato per riciclaggio ed evasione fiscale
23 febbraio 2020 16:07
La "strana" cessione viola di Seferovic. Lo sconto e un orologio di valore regalato a Cognigni
24 settembre 2019 13:10
Di Marzio, nuovo tentativo della Juve per Chiesa tramite Ramadani. Risposta negativa, Fede resta
22 agosto 2019 11:59
Ligas: "Non riesco a capire perché lo scemo del villaggio sia riuscito a spendere solo 135 milioni tenendosi in scuderia i vari..."
10 giugno 2019 17:00
Sky, è Ramadani il regista dell'accordo economico tra Chiesa e la Juventus. Ma Commisso...
06 giugno 2019 01:01
Rivoluzione Commisso: via Corvino e Cognigni, si chiude il canale privilegiato con Ramadani. Si salva solo Antognoni...
27 maggio 2019 14:32
Lafont cambia agente, il suo nuovo procuratore sarà Fali Ramadani, molto vicino alla società viola
01 aprile 2019 21:38
Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina. Un grande alleato è Ramadani, agente del tecnico
29 marzo 2019 16:09
Gianluca Di Marzio: "Genoa, c'è ottimismo per Pjaca"
22 gennaio 2019 18:12
Rog alla Fiorentina? Ci lavora Ramadani. Ecco le tre condizioni per portarlo a Firenze a gennaio
07 gennaio 2019 12:19
Da casa Liverpool, a gennaio Markovic potrebbe vestirsi di viola. Il suo procuratore...
04 dicembre 2018 14:49
Cinquini: "Gli agenti nel calcio oggi sono difficili da gestire, comandano tutto. Su Ramadani e ACF.."
15 novembre 2018 20:37
Emergono particolari del rapporto Ramadani-Fiorentina: "Influenza da dieci anni le strategie viola..."
15 novembre 2018 09:58
Ramadani asse ancora caldo con la Fiorentina. Molti i giocatori seguiti al Viareggio
17 marzo 2018 11:11
Chi si rivede: Fali Ramadani al centro sportivo per parlare con Corvino. Nuovi affari con l'agente?
17 gennaio 2018 11:18
Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...
26 agosto 2017 18:59
Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo
24 giugno 2017 10:50
Per Kalinic al Milan passa tutto da Ramadani, ma il giocatore ha deciso: vuole i rossoneri
22 giugno 2017 23:09
Di Marzio: Ramadani e Erceg a Milano per trattare la cessione di Kalinic al Milan, un affare da 25/27 mln
22 giugno 2017 13:07
Il mercato viola lo decide Ramadani. Dalla cessione di Kalinic alla suggestione Jovetic fino al possibile colpo Obiang
22 maggio 2017 09:12
Ramadani: "Stevan vuole restare, ma non mancano gli interessamenti"
18 maggio 2017 19:42
Il Siviglia a fine stagione lascerà andare Jovetic, troppi i 14 milioni per il riscatto da dare all'Inter
15 maggio 2017 14:05
L'Inter vuole arrivare a Bernardeschi tramite Fali Ramadani
04 marzo 2017 16:58
Ag. Kalinic e Ramadani non si rassegnano: cena per convincerlo
20 gennaio 2017 19:12
Ljajic alla Fiorentina, un grande assist alla viola arriva dalla Lega Calcio...
10 giugno 2016 11:46
Ag. Badelj: "Deve andare via per la Champions. Fiorentina raccomanda giocatori di Ramadani. I soldi che mi devono..."
05 maggio 2016 15:00
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