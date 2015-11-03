Labaro Viola

Notizie Ramadani Fiorentina

Corriere Fiorentino: “Paratici-Fiorentina sensazioni positive. Risposta definitiva nelle prossime ore”

21 dicembre 2025 09:56

Ramadani: "Fiorentina fortissima, ha vinto con il Milan. Non ha solo un giocatore forte, non sarà facile"

19 ottobre 2024 14:20

Ramadani smentisce Italiano nella sede della Roma: "Non è vero niente, con la Roma non c'è nulla"

22 dicembre 2023 18:40

TMW rivela: "Fiorentina ha comunicato a Jovic la scelta di venderlo, giocatore ha accettato decisione"

10 agosto 2023 12:44

Dalla Turchia: Ramadani incontra il Galatasaray per Jovic. Prossima settimana parlerà con la Fiorentina

02 luglio 2023 17:29

Corriere della Sera: "Ramadani ha proposto al Milan lo scambio Jovic-Rebic, no dei rossoneri"

29 giugno 2023 08:57

Repubblica rivela: "Ramadani è intervenuto per mettere pace tra Jovic e Italiano. Il serbo resterà"

17 maggio 2023 17:15

Nazione, Milenkovic resta, no all'Inter. Fiorentina e Ramandani chiudono alla sua cessione

25 gennaio 2023 09:02

Corriere dello Sport, Boga, la Fiorentina punta al suo prestito. "L'alleato" può essere Ramadani

09 dicembre 2022 10:19

Ramadani è il nuovo procuratore di Boga. Una scelta che lo avvicina alla Fiorentina. È in vendita

26 novembre 2022 13:24

Nikolaou alla Fiorentina? Non c'è trattativa per ora, Ramadani vuole portarlo a Firenze per Nastasic

28 agosto 2022 11:20

Nazione, oggi incontro Ramadani-Fiorentina si studia la maxi operazione per Bajrami in viola

28 agosto 2022 09:22

Domani incontro tra la società e Ramadani, offrirà alla Fiorentina il difensore dello Spezia Nikolaou

27 agosto 2022 17:45

Bajrami alla Fiorentina, parla Pedullà: "Il rinnovo di Milenkovic è un favore da ricambiare a Ramadani"

13 agosto 2022 15:48

Corriere dello Sport scrive: "Alla Fiorentina arriverà Bajrami, possibile scambio con Nastasic o Benassi"

13 agosto 2022 11:18

Corriere Fiorentino, Ramadani in arrivo a Firenze. Sono i giorni decisivi per Milenkovic

04 agosto 2022 13:58

Nazione, fissato un altro incontro con Ramadani, la Fiorentina vuole tenere Milenkovic

24 luglio 2022 09:40

Retroscena Pedullà: "Ramadani vuole portare Milenkovic a Napoli per sostituire Koulibaly"

12 luglio 2022 01:00

Tuttosport, incontro Juve-Ramadani, si parlerà anche di Milenkovic, contratto in scadenza tra un anno 

06 luglio 2022 08:50

Sky, Napoli pensa a Milenkovic: contatti tra Ramadani e De Laurentiis. Ma il difensore è bloccato dall'Inter

02 luglio 2022 00:45

Brovarone rivela: "Per Senesi alla Fiorentina è entrato in gioco Ramadani. Situazione da sfruttare"

28 giugno 2022 19:14

Ferrara: "Jovic mette like ai post della Fiorentina, Joe Barone mette mi piace a Fali Ramadani"

25 giugno 2022 13:07

Pedullà rivela: "Patto Ramadani-Commisso: se l'Inter porta 15 milioni, Milenkovic lascerà la Fiorentina"

21 giugno 2022 21:11

Radio Bruno, terminato l'incontro tra l'entourage di Italiano e la Fiorentina. Domani la firma?

21 giugno 2022 20:34

Pedullà contro Italiano: "Rinnovo fondamentale, ma ogni anno fa le bizze. Mal consigliato da Ramadani"

21 giugno 2022 16:05

Di Marzio: "Ramadani è a Firenze, nel pomeriggio la firma del rinnovo di Italiano con la Fiorentina"

21 giugno 2022 11:49

Gazzetta scrive: "Ingaggio di Jovic impensabile per la Fiorentina, tocca a Ramadani risolvere problema"

18 giugno 2022 08:27

Pistocchi: "Curioso di capire gli intrecci tra Italiano e Ramadani. Progetto Commisso importante"

15 giugno 2022 19:43

Distanza tra Italiano e la Fiorentina per il rinnovo è di 500 mila euro, richiesta di ingaggio staff raddoppiato

15 giugno 2022 14:30

Ferrara: "Torna l'amore tra la Fiorentina e Ramadani, ha portato Italiano e 60 milioni per Chiesa"

11 giugno 2022 13:00

Sky Sport, l'Inter ha incontrato Ramadani a Londra. Obiettivo prendere Milenkovic e capire il modo

11 giugno 2022 00:39

Nazione, Della Valle prima, Commisso poi, Ramadani è sempre "al centro" della Fiorentina

10 giugno 2022 09:18

Bucchioni rivela: "Cena tra Italiano, Pradè, Barone e Ramadani. Tutte le richieste sono state accolte"

10 giugno 2022 02:19

Pradè e Barone hanno incontrato Ramadani a Milano martedì, la firma con Italiano dopo il 15

09 giugno 2022 14:49

Repubblica: “Ieri incontro non programmato tra l’agente di Italiano e la Fiorentina”

27 aprile 2022 09:35

In un albergo incontro tra Ramadani, Italiano, Barone e Pradè. Confermata voglia di continuare insieme

26 aprile 2022 19:15

Schira: "Milenkovic in scadenza, la Juventus si fa avanti. Avviati i contatti con l'agente Ramadani"

06 aprile 2022 22:00

Italiano rassicura: "Ramadani mio procuratore non cambia nulla. Ho un contratto e sto bene a Firenze"

02 aprile 2022 14:34

Italiano-Ramadani, una scelta che aumenta l’appeal. Rapporti distesi ora con la Fiorentina

30 marzo 2022 09:18

L'annuncio del TgR: "Italiano ha affidato la sua procura a Fali Ramadani, sarà il suo procuratore"

29 marzo 2022 14:44

La Guardia di Finanza indaga anche su alcuni bonifici della Fiorentina fatti all'agente Fali Ramadani

07 marzo 2022 12:42

Il rapporto tra Ramadani e i Della Valle che ha portato alla Fiorentina Vlahovic, Jovetic e Milenkovic

30 dicembre 2021 17:38

Milioni occulti per Ramadani, sotto inchiesta l'acquisto di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus

14 dicembre 2021 12:32

Chi è Ramadani, il potente procuratore vicino ai Della Valle che adesso è indagato dalla polizia

13 dicembre 2021 16:04

Caso Ramadani, non rischia la Fiorentina. Nel mirino i passaggi di Chiesa e Pjanic alla Juve

13 dicembre 2021 13:29

Tuttosport, Juventus-Milenkovic: nuovi contatti. I bianconeri offriranno Rugani come contropartita

06 agosto 2021 09:10

Ripa: "Ramadani aveva un accordo con la Fiorentina. Jovetic poteva vincere il pallone d'oro"

03 giugno 2021 22:13

Vlahovic vuole restare, intesa con Commisso. Problema Ramadani. Chiesta Fiorentina da Europa

29 aprile 2021 20:02

Vlahovic per restare chiede soldi e lotta Champions. Ramadani gongola, che errore aspettare

12 aprile 2021 20:38

Incontro tra la Fiorentina e Sarri? Ramadani smentisce: "Nessun contatto o incontro"

23 febbraio 2021 19:23

Niente Fiorentina subito? Sarri ha detto alla Juventus di non voler più rescindere il contratto

26 novembre 2020 17:38

Da Milano, Ramadani ha offerto Milenkovic all'Inter. La Fiorentina potrebbe accettare 25/30 milioni

21 novembre 2020 00:22

Pedullà, incontro Paratici-Ramadani per Chiesa. La Fiorentina vuole 60 milioni. La situazione

24 settembre 2020 23:54

Gazzetta, Milenkovic, la Fiorentina offre un rinnovo da top player ma Ramadani lo spinge al Milan

28 luglio 2020 08:59

Milenkovic-Ramadani-Rebic-Paquetà: che intreccio di mercato tra Fiorentina e Milan

24 luglio 2020 10:54

Vlahovic tratta il rinnovo con la Fiorentina, a sorpresa spunta la Juventus

17 luglio 2020 16:03

Accordo Ramadani Della Valle, la Fiorentina potrebbe dover pagare penale su cessioni di Vlahovic e Milenkovic

04 luglio 2020 12:46

Corvino e Cognigni si difendono: "Abbiamo rispettato le regole e agito nell'interesse della Fiorentina"

03 luglio 2020 12:55

La scoperta del NYT, i Della Valle e Ramadani aveva firmato un accordo segreto per la cessione di 5 big viola

03 luglio 2020 12:31

Bucchioni: "L'agente Ramadani vuole portare via Milenkovic. Lo sta proponendo a tutte le big europee"

30 giugno 2020 21:15

Tuttosport, il Milan ha chiesto Milenkovic a Ramadani, ma il prezzo del difensore ha allontanato i rossoneri

21 maggio 2020 13:05

Nazione, Lafont resta nel mirino del Real Madrid. Ramadani tenta di portarlo nei blancos

31 marzo 2020 11:55

Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle

26 febbraio 2020 00:14

Basile: "Il procuratore Ramadani è indagato in Spagna per riciclaggio. Qualcuno in Italia non si sentirà benissimo"

25 febbraio 2020 19:19

Ricordate Ramadani? Il braccio destro di Cognigni e Corvino è indagato per riciclaggio ed evasione fiscale

23 febbraio 2020 16:07

La "strana" cessione viola di Seferovic. Lo sconto e un orologio di valore regalato a Cognigni

24 settembre 2019 13:10

Di Marzio, nuovo tentativo della Juve per Chiesa tramite Ramadani. Risposta negativa, Fede resta

22 agosto 2019 11:59

Ligas: "Non riesco a capire perché lo scemo del villaggio sia riuscito a spendere solo 135 milioni tenendosi in scuderia i vari..."

10 giugno 2019 17:00

Sky, è Ramadani il regista dell'accordo economico tra Chiesa e la Juventus. Ma Commisso...

06 giugno 2019 01:01

Rivoluzione Commisso: via Corvino e Cognigni, si chiude il canale privilegiato con Ramadani. Si salva solo Antognoni...

27 maggio 2019 14:32

Lafont cambia agente, il suo nuovo procuratore sarà Fali Ramadani, molto vicino alla società viola

01 aprile 2019 21:38

Di Francesco in pole per la panchina della Fiorentina. Un grande alleato è Ramadani, agente del tecnico

29 marzo 2019 16:09

Gianluca Di Marzio: "Genoa, c'è ottimismo per Pjaca"

22 gennaio 2019 18:12

Rog alla Fiorentina? Ci lavora Ramadani. Ecco le tre condizioni per portarlo a Firenze a gennaio

07 gennaio 2019 12:19

Da casa Liverpool, a gennaio Markovic potrebbe vestirsi di viola. Il suo procuratore...

04 dicembre 2018 14:49

Cinquini: "Gli agenti nel calcio oggi sono difficili da gestire, comandano tutto. Su Ramadani e ACF.."

15 novembre 2018 20:37

Emergono particolari del rapporto Ramadani-Fiorentina: "Influenza da dieci anni le strategie viola..."

15 novembre 2018 09:58

Ramadani asse ancora caldo con la Fiorentina. Molti i giocatori seguiti al Viareggio

17 marzo 2018 11:11

Chi si rivede: Fali Ramadani al centro sportivo per parlare con Corvino. Nuovi affari con l'agente?

17 gennaio 2018 11:18

Il Monaco sonda il terreno per Jovetic, nelle ultime ore ci aveva provato anche il Brighton...

26 agosto 2017 18:59

Corriere dello Sport, Adem Ljajic può tornare alla Fiorentina. Fali Ramadani lavora per il ritorno del serbo

24 giugno 2017 10:50

Per Kalinic al Milan passa tutto da Ramadani, ma il giocatore ha deciso: vuole i rossoneri

22 giugno 2017 23:09

Di Marzio: Ramadani e Erceg a Milano per trattare la cessione di Kalinic al Milan, un affare da 25/27 mln

22 giugno 2017 13:07

Il mercato viola lo decide Ramadani. Dalla cessione di Kalinic alla suggestione Jovetic fino al possibile colpo Obiang

22 maggio 2017 09:12

Ramadani: "Stevan vuole restare, ma non mancano gli interessamenti"

18 maggio 2017 19:42

Il Siviglia a fine stagione lascerà andare Jovetic, troppi i 14 milioni per il riscatto da dare all'Inter

15 maggio 2017 14:05

L'Inter vuole arrivare a Bernardeschi tramite Fali Ramadani

04 marzo 2017 16:58

Ag. Kalinic e Ramadani non si rassegnano: cena per convincerlo

20 gennaio 2017 19:12

Ljajic alla Fiorentina, un grande assist alla viola arriva dalla Lega Calcio...

10 giugno 2016 11:46

Ag. Badelj: "Deve andare via per la Champions. Fiorentina raccomanda giocatori di Ramadani. I soldi che mi devono..."

05 maggio 2016 15:00

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