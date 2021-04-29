Vlahovic vuole restare, intesa con Commisso. Problema Ramadani. Chiesta Fiorentina da Europa

Il rinnovo di Vlahovic è uno dei temi di casa Fiorentina, il talento serbo classe 2000 ha il contratto in scadenza nel 2023 e un grande rapporto con il patron viola Rocco Commisso

Vlahovic e la Fiorentina. Un matrimonio da prolungare entro il 2023, termine di scadenza del contratto del serbo classe 2000. Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del suo rinnovo di contratto, complice i numeri da urlo per un attaccante della sua età, in questa stagione siamo già a 17 gol. Su di lui l'interesse di tante big, a partire dalle italiane Roma e Milan, in primissima fila per il serbo.

Ma come stanno le cose per il suo rinnovo? A giocare a favore della Fiorentina è il bel rapporto che c'è tra Vlahovic e Rocco Commisso. Tra i due i discorsi riguardo al rinnovo sono stati fatti, e si è raggiunta già un'intesa di massima. Il calciatore però chiede al patron una Fiorentina da Europa. Il problema, nella trattativa, è quello di accontentare il procuratore del ragazzo, stiamo parlando di quel Fali Ramadani molto vicino alla vecchia proprietà e che è famoso per essere un osso duro, soprattutto perchè in questo momento, ha il coltello dalla parte del manico visto che su Vlahovic c'è tanto interesse e considerato inoltre che la Fiorentina non può permettersi di perdere anche questo nuovo gioiello.

Ma la volontà del calciatore è chiara, vuole restare a Firenze. Il lieto fine non è cosi complicato e utopico, tutt'altro. Ramadani permettendo.

Flavio Ognissanti, Francesco Pistola

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