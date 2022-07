Nazione, fissato un altro incontro con Ramadani, la Fiorentina vuole tenere Milenkovic

L’appuntamento è fissato a strettissimo giro di posta, il futuro di Milenkovic non è un dettaglio e il manager Fali Ramadani intende gestirlo nel migliore dei modi insieme ai dirigenti viola. Con i quali si incontrerà molto probabilmente fra domani e martedì, prima della partenza del gruppo viola per l’Austria (il 30 luglio a Innsbruck amichevole contro il Galatasaray, il 3 agosto a Salisburgo match contro la nazionale del Qatar). Il vertice viola con Ramadani – che gestisce anche Italiano e Jovic – sarà funzionale per stabilire alcune convergenze di mercato e magari confrontarsi sulle intenzioni dell’Inter. Il club ribadirà la sua volontà di trattenere Milenkovic, che ha il contratto in scadenza fra un anno ed è stato fra i protagonisti della «rinascita viola» sul campo, stabilendo un rapporto di grandissima stima con Italiano. Lo scrive La Nazione.

