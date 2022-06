Brovarone rivela: “Per Senesi alla Fiorentina è entrato in gioco Ramadani. Situazione da sfruttare”

Bernardo Brovarone, noto intermediario di mercato, è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi a parlare di Marcos Senesi. Ecco le sue parole: “È completamente diverso da Milenkovic. Sentir dire che è stato raccomandato da Gonzalo Rodriguez è sicuramente rassicurante. Mi è stato detto che per Senesi sarebbe entrato in ballo Ramadani. Credo che questo sia un aspetto importante per i viola e se sfruttato a dovere, da non farsi scappare assolutamente”.