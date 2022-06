Gonzalo rivela: “Ho consigliato Senesi alla Fiorentina. Quarta? Serve fiducia, può diventare importante”

Gonzalo Rodriguez, ex difensore storico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa viola. Ecco le sue parole: “Il tifoso fiorentino vuole il meglio per la Fiorentina e finalmente dopo qualche anno difficile, può godersi il ritorno in Europa. Adesso bisogna vedere che squadra sarà costruita. Lo Celso? A me garba tanto. Credo che sia difficile che arrivi alla Fiorentina, il Villarreal vuole tenerlo. Milenkovic? È maturato tanto ed è un giocatore importante, però c’è Igor che ha fatto una grande stagione. Poi c’è Martinez Quarta a cui basta solo un po’ di fiducia. Da quando è arrivato in Italia non ha mai potuto giocare con continuità, ma io so che è bravo e spero che possa diventare un giocatore importante. Senesi? Ho giocato con lui al San Lorenzo. Lo consigliai tre anni fa alla Fiorentina, se adesso dovesse arrivare a Firenze sarei felicissimo, è anche una bella persona. Nico Gonzalez? Quest’anno ha fatto bene e credo possa fare ancora meglio, mi piace perchè sa fare tanti ruoli”.