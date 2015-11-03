Notizie Rodriguez Fiorentina

Rocio Rodriguez: "La storia con Borja iniziata con un vaffa. Firenze? Il nostro posto nel mondo"
14 febbraio 2025 11:23
Procuratore di Rodriguez conferma: "La trattativa con la Fiorentina è saltata, non cambiava la sua vita"
26 gennaio 2024 21:42
Dalla società nessuna fretta sul mercato, fino a lunedì non arriverà nessun acquisto per la Fiorentina
26 gennaio 2024 21:29
Corriere Fiorentino, Brian Rodriguez saltato perché la Fiorentina ha deciso di puntare su Vargas
25 gennaio 2024 09:08
TMW rivela: "Tempo scaduto. Il club America ha tolto dal mercato Rodriguez, niente Fiorentina"
24 gennaio 2024 22:51
Il Club America è stufo di aspettare la Fiorentina per Rodriguez. Entro stasera vogliono una risposta
24 gennaio 2024 19:43
Tra Vargas e Rodriguez la preferenza di Italiano è su Vargas perchè già in forma e pronto per giocare
24 gennaio 2024 12:23
Corriere dello Sport, Rodriguez-Fiorentina tutto fatto! Limati i dettagli, tra oggi e domani volo per l’Italia
24 gennaio 2024 08:29
Di Marzio: "La Fiorentina tratta sia Rodriguez che Vargas. Accordo per 7 milioni con l'Ausburg"
24 gennaio 2024 00:14
Rodriguez alla Fiorentina? Due compagni di squadra vanno nella sua stanza per convincerlo a restare
21 gennaio 2024 03:35
TMW, Fiorentina si muove per il giovane esterno Rodriguez del Celta Vigo. È in scadenza di contratto
27 luglio 2023 22:41
Sentiti Ricardo Rodriguez: "Il Torino è un club dello stesso livello di Atalanta e Fiorentina"
28 settembre 2022 21:05
Gonzalo rivela: "Ho consigliato Senesi alla Fiorentina. Quarta? Serve fiducia, può diventare importante"
28 giugno 2022 18:22
Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"
13 maggio 2022 03:35
G. Rodriguez: "Il 4-2 alla Juventus è il ricordo più bello della Fiorentina. Ricordo tutti i gol in Viola"
29 settembre 2021 21:51
Quarta saluta Nicolas Gonzalez sui social: "Benvenuto a Firenze amico"
23 giugno 2021 17:37
Spunta un retroscena: "Cavani, Ramirez e Nandez furono ad un passo dalla Fiorentina. Ora consiglio B. Rodriguez"
13 febbraio 2020 11:14
Fiorentina sugli esuberi del Milan, Rodriguez e Borini occasioni ghiotte
13 novembre 2019 12:19
Retroscena Gazzetta, il Milan aveva bloccato Biraghi per vendere Rodriguez. Poi...
16 ottobre 2018 15:18
Sky Sport: Gattuso ha chiesto Biraghi per sostituire Rodriguez, il Milan è già al lavoro...
03 giugno 2018 12:06
Astori-Fiorentina, prove di rinnovo. Pronto un triennale per il capitano Viola...
27 settembre 2017 11:34
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