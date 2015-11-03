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Notizie Rodriguez Fiorentina

Rocio Rodriguez: "La storia con Borja iniziata con un vaffa. Firenze? Il nostro posto nel mondo"

14 febbraio 2025 11:23

Procuratore di Rodriguez conferma: "La trattativa con la Fiorentina è saltata, non cambiava la sua vita"

26 gennaio 2024 21:42

Dalla società nessuna fretta sul mercato, fino a lunedì non arriverà nessun acquisto per la Fiorentina

26 gennaio 2024 21:29

Corriere Fiorentino, Brian Rodriguez saltato perché la Fiorentina ha deciso di puntare su Vargas

25 gennaio 2024 09:08

TMW rivela: "Tempo scaduto. Il club America ha tolto dal mercato Rodriguez, niente Fiorentina"

24 gennaio 2024 22:51

Il Club America è stufo di aspettare la Fiorentina per Rodriguez. Entro stasera vogliono una risposta

24 gennaio 2024 19:43

Tra Vargas e Rodriguez la preferenza di Italiano è su Vargas perchè già in forma e pronto per giocare

24 gennaio 2024 12:23

Corriere dello Sport, Rodriguez-Fiorentina tutto fatto! Limati i dettagli, tra oggi e domani volo per l’Italia 

24 gennaio 2024 08:29

Di Marzio: "La Fiorentina tratta sia Rodriguez che Vargas. Accordo per 7 milioni con l'Ausburg"

24 gennaio 2024 00:14

Rodriguez alla Fiorentina? Due compagni di squadra vanno nella sua stanza per convincerlo a restare

21 gennaio 2024 03:35

TMW, Fiorentina si muove per il giovane esterno Rodriguez del Celta Vigo. È in scadenza di contratto

27 luglio 2023 22:41

Sentiti Ricardo Rodriguez: "Il Torino è un club dello stesso livello di Atalanta e Fiorentina"

28 settembre 2022 21:05

Gonzalo rivela: "Ho consigliato Senesi alla Fiorentina. Quarta? Serve fiducia, può diventare importante"

28 giugno 2022 18:22

Carica di Gonzalo: "Questa Fiorentina mi garba, meritiamo l'Europa perchè siamo meglio della Roma"

13 maggio 2022 03:35

G. Rodriguez: "Il 4-2 alla Juventus è il ricordo più bello della Fiorentina. Ricordo tutti i gol in Viola"

29 settembre 2021 21:51

Quarta saluta Nicolas Gonzalez sui social: "Benvenuto a Firenze amico"

23 giugno 2021 17:37

Spunta un retroscena: "Cavani, Ramirez e Nandez furono ad un passo dalla Fiorentina. Ora consiglio B. Rodriguez"

13 febbraio 2020 11:14

Fiorentina sugli esuberi del Milan, Rodriguez e Borini occasioni ghiotte

13 novembre 2019 12:19

Retroscena Gazzetta, il Milan aveva bloccato Biraghi per vendere Rodriguez. Poi...

16 ottobre 2018 15:18

Sky Sport: Gattuso ha chiesto Biraghi per sostituire Rodriguez, il Milan è già al lavoro...

03 giugno 2018 12:06

Astori-Fiorentina, prove di rinnovo. Pronto un triennale per il capitano Viola...

27 settembre 2017 11:34

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