Fiorentina sugli esuberi del Milan, Rodriguez e Borini occasioni ghiotte

Il Milan è pronto a cedere a gennaio Fabio Borini e Ricardo Rodriguez. Secondo La Nazione, i due potrebbero essere i rinforzi giusti per la Fiorentina. Il prestito potrebbe essere la formula prescelta...

Il Milan è pronto a cedere a gennaio Fabio Borini e Ricardo Rodriguez. Secondo La Nazione, i due potrebbero essere i rinforzi giusti per la Fiorentina. Il prestito potrebbe essere la formula prescelta. In particolare il secondo potrebbe rappresentare un jolly a disposizione di Montella per ricoprire più ruoli fra la difesa e la linea mediana.