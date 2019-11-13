Fiorentina sugli esuberi del Milan, Rodriguez e Borini occasioni ghiotte
Il Milan è pronto a cedere a gennaio Fabio Borini e Ricardo Rodriguez. Secondo La Nazione, i due potrebbero essere i rinforzi giusti per la Fiorentina. Il prestito potrebbe essere la formula prescelta...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 12:19
Il Milan è pronto a cedere a gennaio Fabio Borini e Ricardo Rodriguez. Secondo La Nazione, i due potrebbero essere i rinforzi giusti per la Fiorentina. Il prestito potrebbe essere la formula prescelta. In particolare il secondo potrebbe rappresentare un jolly a disposizione di Montella per ricoprire più ruoli fra la difesa e la linea mediana.