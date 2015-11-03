Labaro Viola

Notizie Borini Fiorentina

Su Borini c'è l'interesse della Fiorentina e del Torino. Ma il Verona...

24 luglio 2020 22:19

Giudice sportivo recuperi, fermati cinque calciatori. Una giornata anche per Gasperini. La lista completa

22 giugno 2020 13:55

I messicani del Leon in pole per Borini: la Fiorentina continua a seguirlo

27 aprile 2020 18:13

Pernat: "Oggi sarà dura per il Genoa, serviva Cutrone o Borini. Commisso è ambizioso"

25 gennaio 2020 11:27

"Hellas Verona, arriviamo" L'annuncio social del manager di Borini. Sfuma la viola

09 gennaio 2020 13:31

Corriere Fiorentino, viola a caccia di un jolly offensivo: Politano dell'Inter e Borini del Milan sono i due nomi

06 gennaio 2020 12:00

Sky: la Fiorentina pensa a Fabio Borini subito. Anche il Genoa sull'esterno rossonero

04 gennaio 2020 15:55

SportMediaset, la Fiorentina per gennaio pensa a Borini del Milan. Ingaggio alto ma la soluzione...

27 novembre 2019 19:57

Fiorentina sugli esuberi del Milan, Rodriguez e Borini occasioni ghiotte

13 novembre 2019 12:19

Posticipo, Milan-bologna 2-1. Rossoneri al 5' posto con piccolo regalo ai viola..

07 maggio 2019 00:11

Il Genoa di Prandelli perde in casa contro il Milan, 0-2 Borini e Suso gol

21 gennaio 2019 16:51

Idea Borini per l'attacco dei viola, il giocatore piace molto a Pioli e potrebbe lasciare Milano

19 novembre 2018 11:19

Retroscena Alfredo Pedullà, Montella aveva chiesto Fabio Borini anche alla Fiorentina

29 giugno 2017 10:19

Ex obiettivi, Borini sarà un nuovo calciatore del Milan, domani attese le visite mediche. La formula di pagamento...

28 giugno 2017 11:00

Borini vuole lasciare il Sunderland per tornare in Italia, perchè non farci un pensiero per l'attacco viola...

19 giugno 2017 13:52

Occasione Borini dopo la retrocessione dalla Premier League, è lotta tra Fiorentina, Milan e Lazio

04 giugno 2017 20:12

Archivio

Esplora l'archivio di Borini

Sett. 30 Sett. 26 Sett. 18 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 48 Sett. 46 Sett. 19 Sett. 4
Sett. 47
Sett. 26 Sett. 25 Sett. 22