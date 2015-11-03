Notizie Borini Fiorentina

Su Borini c'è l'interesse della Fiorentina e del Torino. Ma il Verona...
24 luglio 2020 22:19
Giudice sportivo recuperi, fermati cinque calciatori. Una giornata anche per Gasperini. La lista completa
22 giugno 2020 13:55
I messicani del Leon in pole per Borini: la Fiorentina continua a seguirlo
27 aprile 2020 18:13
Pernat: "Oggi sarà dura per il Genoa, serviva Cutrone o Borini. Commisso è ambizioso"
25 gennaio 2020 11:27
"Hellas Verona, arriviamo" L'annuncio social del manager di Borini. Sfuma la viola
09 gennaio 2020 13:31
Corriere Fiorentino, viola a caccia di un jolly offensivo: Politano dell'Inter e Borini del Milan sono i due nomi
06 gennaio 2020 12:00
Sky: la Fiorentina pensa a Fabio Borini subito. Anche il Genoa sull'esterno rossonero
04 gennaio 2020 15:55
SportMediaset, la Fiorentina per gennaio pensa a Borini del Milan. Ingaggio alto ma la soluzione...
27 novembre 2019 19:57
Fiorentina sugli esuberi del Milan, Rodriguez e Borini occasioni ghiotte
13 novembre 2019 12:19
Posticipo, Milan-bologna 2-1. Rossoneri al 5' posto con piccolo regalo ai viola..
07 maggio 2019 00:11
Il Genoa di Prandelli perde in casa contro il Milan, 0-2 Borini e Suso gol
21 gennaio 2019 16:51
Idea Borini per l'attacco dei viola, il giocatore piace molto a Pioli e potrebbe lasciare Milano
19 novembre 2018 11:19
Retroscena Alfredo Pedullà, Montella aveva chiesto Fabio Borini anche alla Fiorentina
29 giugno 2017 10:19
Ex obiettivi, Borini sarà un nuovo calciatore del Milan, domani attese le visite mediche. La formula di pagamento...
28 giugno 2017 11:00
Borini vuole lasciare il Sunderland per tornare in Italia, perchè non farci un pensiero per l'attacco viola...
19 giugno 2017 13:52
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