Occasione Borini dopo la retrocessione dalla Premier League, è lotta tra Fiorentina, Milan e Lazio

L'attaccante italiano classe 1991 abbandonerà sicuramente il suo club dopo la retrocessione. E dall'Italia mettono gli occhi su di lui..

Come riporta Il Messaggero, c’è anche la Fiorentina sulle tracce di Fabio Borini attaccante italiano classe 1991. L’attaccante, dopo l’ultima stagione con il Sunderland, culminata con la retrocessione in Championship lascerà sicuramente il suo club e ci sono club italiani che subito si sono mosse interessate al cartellino del calciatore. Oltre al club viola ci sono anche Milan e Lazio.