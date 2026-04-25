Atalanta, tanti dubbi su Palladino: stagione deludente senza Coppa Italia e Champions. Futuro in bilico

L’Atalanta riflette sul futuro di Palladino: gli ultimi risultati mettono in dubbio la sua permanenza

In casa Atalanta iniziano a emergere riflessioni sul futuro della guida tecnica, con Raffaele Palladino che non sembra più così saldo sulla panchina anche per la prossima stagione.

Le ultime prestazioni hanno infatti incrinato le convinzioni della società bergamasca, che starebbe valutando seriamente un possibile cambio a fine anno. A pesare sono soprattutto i risultati: la squadra è ormai fuori dalla corsa alla Champions League, rischia addirittura di restare esclusa dalle competizioni europee e ha già salutato anche la Coppa Italia.

Un finale di stagione dunque decisivo per capire quale sarà il futuro della panchina nerazzurra.