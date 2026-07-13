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Di Marzio: "Oulai vuole andare alla Fiorentina. Pressione sul club per abbassare i 30 milioni richiesti"

La Fiorentina si muove per portare Oulai a Firenze, domani farà ritorno in Turchia e la trattativa può entrare nel vivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2026 00:33
Di Marzio: "Oulai vuole andare alla Fiorentina. Pressione sul club per abbassare i 30 milioni richiesti" -
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Gianluca Di Marzio a Sky Sport fa sapere che: "Oulai, centrocampista ivoriano, che inizialmente era stato smentito, adesso l'interesse è stato confermato. Domani Oulai tornerà in turchia e lui stesso farà capire ai dirigenti turchi di voler andare via e di andare alla Fiorentina. Questo farà abbassare la richiesta dei 30 milioni richiesti, offerta che è inferiore della Fiorentina. E' considerato il centrocampista ideale dalla dirigenza viola che lo reputa il nuovo Kanté".

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