Ex obiettivi, Borini sarà un nuovo calciatore del Milan, domani attese le visite mediche. La formula di pagamento...

Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'ex obiettivo viola Borini sarà un nuovo giocatore del Milan

Fabio Borini torna in Italia, a 5 anni dall'esperienza con la Roma ha scelto ilMilan. Domani le visite mediche per l'ormai ex giocatore del Sunderland, autore di 2 gol nella scorsa Premier League. In questi minuti le parti trattano le modalità di acquisto, due le opzioni: prestito a 1 milione di euro più 5 di riscatto e bonus o, o obbligo di riscatto fissato a 6 milioni più bonus legato al piazzamento. Il ds Mirabelli, che ha già avuto Borini nell'esperienza al Sunderland, ha deciso di bruciare la concorrenza della Lazio, già avanti nella trattiva, e regalare un nuovo attaccante aVincenzo Montella. Per Borini, a 26 anni, può essere l'occasione giusta per la consacrazione.

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