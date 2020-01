Queste le parole rilasciate a La Nazione da Carlo Pernat tifoso del Genoa: “Il club genoano ha una situazione ingarbugliata. Bisognava cambiare i calciatori come per esempio acquistando Cutrone che ha scelto i viola o Borini. Oggi la vedo molto dura per i rossoblù. Commisso ha dato un nuovo entusiasmo, è ambizioso. Iachini è un bravo allenatore, se farà bene bisognerà concedergli un’altra chance”.