Retroscena Alfredo Pedullà, Montella aveva chiesto Fabio Borini anche alla Fiorentina
Un forte interessamento e la precisa richiesta da parte di Vincenzo Montella che poi però non ha visto il concludersi della trattativa
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2017 10:19
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo sito, l'arrivo di Borini al Milan fa finalmente felice il tecnico Vincenzo Montella. Un colpo che il tecnico campano caveva chiesto alla società viola anche quando allenava la Fiorentina. Un forte interessamento che poi però non vide il buon esito dell'acquisto.