Ceccarini rivela: "Fiorentina, sprint per Valdepeñas: nelle prossime ore l'accelerata per chiudere"

L'indiscrezione del direttore di TMW rilancia la trattativa: I viola provano ad affondare il colpo per uno dei giovani prospetti più interessanti del calcio spagnolo

La Fiorentina è pronta ad accelerare sul mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini, nelle prossime ore il club viola potrebbe imprimere una decisa svolta alla trattativa per Valdepeñas, con l'obiettivo di arrivare rapidamente alla chiusura dell'operazione.

Il giocatore è considerato uno dei profili emergenti più interessanti del panorama spagnolo. Dotato di buona tecnica, personalità e grande qualità nella gestione del pallone, Valdepeñas si è messo in luce per la sua capacità di interpretare più ruoli e per le sue doti in fase di costruzione del gioco, attirando l'attenzione di diversi club europei.

La Fiorentina segue il calciatore da tempo e adesso sembra intenzionata ad accelerare per anticipare la concorrenza. Le prossime ore potrebbero quindi rivelarsi decisive per capire se l'affondo viola porterà alla fumata bianca e a un nuovo innesto a disposizione della squadra.